“La pareja perfecta” fue el concepto que utilizó Nicolás Vázquez para describir su matrimonio con Gimena Accardi, al tiempo que confirmaba su inminente divorcio, y es la imagen que siempre dieron Martín Demichelis y Evangelina Anderson, quienes al igual que los actores alcanzaron los 18 años de amor.

De ahí que una sexóloga visitó Los Profesionales de Siempre para dar consejos para mantener el amor y el deseo en el matrimonio, dada la ola de separaciones e infidelidades.

“Las parejas que mejor funcionan dentro de un núcleo de pareja estable son las parejas que imitan cómo son los amantes”, comentó la licenciada Mariana Kers.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson son padres de Bastian, Lola y Emma.

Entonces enfatizó ante la mirada pícara de Flor de la Ve: “Lo clandestino, la sorpresa, el planificar”.

“Cuando vos estás en pareja estable no planificás. Pero cuando vos te ves con un amante, sabés dónde vas a ir; Cuánto tiempo va a durar ese encuentro; Qué van a hacer; Qué te vas a poner? Hay mucha planificación, mucha fantasía”, precisó.

CUÁNDO EMPIEZAN A MORIR LOS MATRIMONIOS

En cuanto a la agonía de los matrimonios, la sexóloga explicó que más allá de los engaños: “Tiene que ver con el deseo también, sobre todo por creer que con la misma pareja con la que estoy a lo largo de toda la vida tiene que desearme sí o sí a mí como su única posibilidad”.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Foto: Instagram (@nicovazquezok)

Por eso fue vehemente al incentivar a que las parejas cultiven un diálogo sincero y eludan caer en la rutina.

“A más tiempo pasa, las parejas más se desconectan. Y creo que tiene que ver con la expectativa, con creer que el otro me tiene que seguir deseando, no importa cómo. Eso es aplastante para el deseo creer que no tengo que hacer nada para que me deseen”, continuó.

“Tenemos que naturalizar o por lo menos entender que es una posibilidad que la pareja pueda observar a otras personas, y hasta sentirse atraído o atraída”, cerró.