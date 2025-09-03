Este miércoles en LAM, Pepe Ochoa lanzó un enigmático que las angelitas tardaron casi 30 minutos en adivinar en base a una consigna muy especial: famosa separada que chonguea con un hombre de menor edad que ella.
En base a esto, Ochoa lanzó una serie de consignas sobre la famosa y explicó que ella ha estado varias veces en el departamento del hombre, llamado Franco y de 34 años. “No sé si tiene otro chongo, pero está abierta a todo”, dijo el panelista.
“Dijo ‘perdí mucho tiempo. Ahora me voy a divertir, la voy a pasar bárbaro’”, agregó Ochoa, mientras que Juli Argenta reveló que una amiga de la famosa le contó que está “a full” con este “chongueo”. “Yo creo que al exmarido le va a importar”, agregó Nazarena Vélez.
“Ella es Evangelina Anderson”, reveló finalmente Ochoa. “Me lo minimizó cuando le consulté y me dijo ‘La paso bien. Me vas a ver saliendo con un montón de gente porque estoy recuperando el tiempo que perdí”, aseguró el panelista.
Por su parte, Laura Ubfal aseguró que la modelo y exjurado de Los 8 Escalones que emigró a MasterChef está “muy bien aconsejada por Pampita” en lo referente a cómo rehacer su vida tras los más de 17 años que pasó en pareja con Martín Demichelis (44).
“Me parece bárbaro. Me parece muy bien”, reflexionó Nazarena Vélez, conductora suplente, sobre el “chongueo” que hace Evangelina (42) con un hombre de 34 años llamado Franco.
