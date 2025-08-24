El escándalo que involucra a Fátima Florez y Martín Demichelis sumó un nuevo capítulo. Ángel Sesarín, ex asistente de la humorista, la acusó de haber tenido un encuentro con el actual director técnico de River, antes de la separación de Evangelina Anderson.
En Infama, Sesarín afirmó que “Hace como 10 u 11 meses atrás, cuando salió la primera separación de Martín y Evangelina, Fátima tuvo un encuentro con Demichelis”. Según su relato, la comediante lo llamó a las tres de la mañana para asistirla en un show.
“Cuando voy, fuimos a un departamento en Puerto Madero y ahí la recibió él solo. Yo me quedé esperando en el hall”, aseguró. El ex asistente también habló sobre supuestos mensajes de Fátima a Lionel Scaloni.
Leé más:
Yuyito González miró a cámara y le habló a Fátima Florez: “Mi entrevista no tiró abajo tu relación”
EL EX ASISTENTE DE FÁTIMA FLOREZ ASEGURÓ QUE TUVO UN AFFAIRE CON MARTÍN DEMICHELIS Y ELLA LE CONTESTÓ EN VIVO
“Ella le habría escrito con intenciones de estar con él”. Además, explicó por qué decidió contar esta historia: “Porque ella me quedó debiendo un saldo y fuimos a juicio. Llegamos a un arreglo en la conciliación, pero el abogado de ella se echó para atrás”.
La respuesta de Fátima Florez no tardó en llegar: en plena transmisión, interrumpió la entrevista y habló con Karina Iavícoli. “Es una máquina de decir mentiras. Es una locura, no conozco a Demichelis. Que muestre las pruebas de todo”, dijo, furiosa.
La comediante adelantó que llevará el caso a la Justicia: “Esto quedará en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias. Tendrá que ir a la Justicia. Es un delirante, un sinvergüenza y un busca fama. Guillermo Marín le pagó todo en tiempo y forma”, lanzó indignada.
Leé más:
Fátima Florez mandó al frente a Yuyito González tras el romance con Javier Milei: “No es de buen gusto”
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.