La versión de que Fátima Florez habría vuelto a apostar al amor con Javier Milei reavivó su rivalidad con Amalia Yuyito González, y ahora la actriz le pasó facturas ¡con punitorios e intereses!

“No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado, no la conozco en absoluto. Sé que me estuvo nombrando mucho estos días, se estuvo acordando de mi madre, de mi familia”, comenzó Fátima.

Entonces, sentada en Secretos Verdaderos aclaró el chiste: “No se estuvo refiriendo hacia mí en los mejores términos, pero de cualquier manera yo no tengo nada para decir”.

“A mí no me incomoda ver a nadie. Si me decís “está entrando ahora” ¿qué me importa? A mí me resbala. Yo ando con la conciencia y con la frente en alto por la vida, ni me molesta a nadie. O sea, no sé qué problema le puedo causar a esta mujer. Creo que es al contrario”.

Fátima Florez y Javier Milei se habrían reconciliado.

EL PALAZO DE FÁTIMA FLOREZ A JAVIER MILEI

Entonces, Luis Ventura logró que Florez tenga algo para decir: “La que se portó mal conmigo en su momento fue esta señora”.

“A mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio”, disparó.

Al final, Fátima Florez recordó la entrevista que Yuyito González le había hecho a Javier Milei en su programa, a poco de haber ganado las elecciones: “Para una mujer que se precie bien, no es de buen gusto andar toqueteándote la pierna, la entrepierna a un hombre. No es de buen gusto. Más si sabes que el entrevistado está en pareja. Es como ir a mojar el asado”.