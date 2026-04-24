El cantante Luis Fonsi y la modelo Águeda López construyeron en Miami mucho más que una residencia: un verdadero refugio familiar que combina elegancia contemporánea, comodidad y espacios pensados tanto para la vida cotidiana como para la creatividad artística.
Aunque la pareja pasa largas temporadas en España, eligió establecer su base definitiva en Florida, donde reside junto a sus hijos en una exclusiva propiedad ubicada en Pinecrest, uno de los barrios más tranquilos y residenciales del condado de Miami-Dade.
La casa de Luis Fonsi, de aproximadamente 700 metros cuadrados cubiertos, fue adquirida por el artista en 2011 y con el paso del tiempo incrementó notablemente su valor inmobiliario.
Distribuida en seis habitaciones y siete baños, la vivienda fue diseñada bajo un concepto abierto que privilegia la amplitud visual y la entrada constante de luz natural.
ASÍ ES LA CASA DE LUIS FONSI
El acceso principal se realiza a través de un amplio vestíbulo de techos altos que conduce hacia un luminoso living central. Allí predominan los suelos de mármol claro, los tonos neutros y una estética moderna que apuesta por líneas limpias y ambientes integrados.
Sin embargo, la casa también incorpora elementos personales que rompen con la sobriedad del diseño, como obras de arte, detalles en madera que aportan calidez y una pieza protagonista: un gran piano de cola que refleja la conexión directa del músico con su espacio doméstico.
Uno de los ambientes más llamativos es la cocina, concebida como un área social dentro del hogar. A diferencia del salón principal, dominado por colores claros, este sector apuesta por una estética monocromática en negro.
La propiedad incluye además múltiples espacios dedicados al bienestar y al trabajo creativo: gimnasio privado, bodega y un estudio de grabación donde el cantante puede desarrollar nuevos proyectos sin salir de casa. Esta integración entre vida familiar y profesión define gran parte del espíritu de la vivienda.
El jardín, inspirado en un estilo mediterráneo, alberga una amplia piscina, jacuzzi, sectores de descanso al aire libre y abundante vegetación que aporta privacidad. Entre sus instalaciones también se destaca una cancha privada de baloncesto, pensada para el entretenimiento familiar y reuniones con amigos.