El cantante Luis Fonsi y la modelo Águeda López construyeron en Miami mucho más que una residencia: un verdadero refugio familiar que combina elegancia contemporánea, comodidad y espacios pensados tanto para la vida cotidiana como para la creatividad artística.

Aunque la pareja pasa largas temporadas en España, eligió establecer su base definitiva en Florida, donde reside junto a sus hijos en una exclusiva propiedad ubicada en Pinecrest, uno de los barrios más tranquilos y residenciales del condado de Miami-Dade.

Así viven Luis Fonsi y Águeda López en Miami: decoración de lujo, siete baños y espectacular jardín | Créditos: Instagram @aguedalopez

La casa de Luis Fonsi, de aproximadamente 700 metros cuadrados cubiertos, fue adquirida por el artista en 2011 y con el paso del tiempo incrementó notablemente su valor inmobiliario.

Distribuida en seis habitaciones y siete baños, la vivienda fue diseñada bajo un concepto abierto que privilegia la amplitud visual y la entrada constante de luz natural.

Así viven Luis Fonsi y Águeda López en Miami: decoración de lujo, siete baños y espectacular jardín | Créditos: Instagram @aguedalopez

ASÍ ES LA CASA DE LUIS FONSI

El acceso principal se realiza a través de un amplio vestíbulo de techos altos que conduce hacia un luminoso living central. Allí predominan los suelos de mármol claro, los tonos neutros y una estética moderna que apuesta por líneas limpias y ambientes integrados.

Sin embargo, la casa también incorpora elementos personales que rompen con la sobriedad del diseño, como obras de arte, detalles en madera que aportan calidez y una pieza protagonista: un gran piano de cola que refleja la conexión directa del músico con su espacio doméstico.

Así viven Luis Fonsi y Águeda López en Miami: decoración de lujo, siete baños y espectacular jardín | Créditos: Instagram @aguedalopez

Uno de los ambientes más llamativos es la cocina, concebida como un área social dentro del hogar. A diferencia del salón principal, dominado por colores claros, este sector apuesta por una estética monocromática en negro.

La propiedad incluye además múltiples espacios dedicados al bienestar y al trabajo creativo: gimnasio privado, bodega y un estudio de grabación donde el cantante puede desarrollar nuevos proyectos sin salir de casa. Esta integración entre vida familiar y profesión define gran parte del espíritu de la vivienda.

Así viven Luis Fonsi y Águeda López en Miami: decoración de lujo, siete baños y espectacular jardín | Créditos: Instagram @aguedalopez

El jardín, inspirado en un estilo mediterráneo, alberga una amplia piscina, jacuzzi, sectores de descanso al aire libre y abundante vegetación que aporta privacidad. Entre sus instalaciones también se destaca una cancha privada de baloncesto, pensada para el entretenimiento familiar y reuniones con amigos.