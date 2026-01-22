En un momento en el que la música se vuelve más necesaria que nunca, LUIS FONSI arranca el 2026 con una poderosa sorpresa junto a FEID y estrenan “Cambiaré”, una canción que invita a moverse, sentir y reconectar con la alegría a través del ritmo.

Reconocido por su versatilidad y su constante evolución artística, FONSI vuelve a sorprender con un tema que celebra sus raíces culturales desde una mirada fresca, en una colaboración inesperada y emocionante junto al artista colombiano FEID.

“Me hace mucha ilusión escribir e interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo durante estos 27 años de carrera. Siento emoción, nervios, adrenalina; me encanta sentirme así. Se siente como empezar de nuevo”, explicó FONSI.

“Todo nace de un lugar de respeto y de celebrar mis raíces, mi cultura y esa ‘clave’ que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance y sin valentía no hay evolución”, agregó.

Así nació “Cambiaré”, la nueva colaboración de Luis Fonsi y Feid

“Cambiaré” nació durante una sesión de composición en Los Ángeles junto a ANDRÉS TORRES y MAURICIO RENGIFO, colaboradores habituales de FONSI.

“Ya habíamos escrito muchas canciones, pero esta se me quedó dando vueltas en la cabeza. Cada vez que la cantaba, pedía ritmo y movimiento. Intenté llevarla a otro lugar, pero la canción tenía su propio camino. Cerré los ojos, me dejé llevar y estoy muy contento con el resultado”, comenta.

Musicalmente, el tema se apoya en los ritmos y la cadencia de la salsa, reinterpretados desde una producción contemporánea que conecta la tradición con una nueva generación. La canción fue compuesta por LUIS FONSI, FEID, ANDRÉS TORRES y MAURICIO RENGIFO, quienes también estuvieron a cargo de la producción junto a MARCOS SÁNCHEZ.

La colaboración con FEID surgió de manera natural durante el proceso creativo. “Cuando grabé la maqueta supe que quería una voz con un color distinto, que aportara otra perspectiva. Quería trabajar con alguien fresco, con una energía muy actual y con un artista a quien admiro profundamente. Sentí que era el momento perfecto para que Feid y yo hiciéramos algo completamente diferente y, a la vez, muy especial para el público”, añade FONSI.

Para el video oficial, FONSI vuelve a colaborar con el reconocido director CARLOS PÉREZ, de Elastic People, responsable de icónicos videos como “Despacito”, “Échame la culpa”, “Imposible” y “Roma”.

Filmado en Puerto Rico, el clip captura la esencia y energía de la canción, desarrollando una historia que inicia de forma misteriosa y culmina en una vibrante celebración en las calles.

Cabe destacar que FONSI y FEID se encontraron en las Fiestas de la Calle San Sebastián, en San Juan, Puerto Rico, donde sorprendieron con un adelanto exclusivo de “Cambiaré” ante la concurrida multitud reunida en las calles.

En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular masivamente en plataformas, convirtiendo la aparición en uno de los momentos más comentados del fin de semana.