Con una potente y envolvente voz heredada, pero con un camino artístico propio, Matteo Bocelli se prepara para dar un paso clave en su carrera.

El cantante italiano, hijo del reconocido tenor Andrea Bocelli, llegará por primera vez al Teatro Coliseo de Buenos Aires el 1 de marzo, con un show que promete emoción, romanticismo y cercanía con el público argentino, un país que desea descubrir y conquistar.

Mientras combina baladas en español, inglés e italiano, el joven artista busca afianzar sus lazos con Latinoamérica con Enamorarse, la edición en español de su nuevo disco Falling in Love, que verá la luz el 13 de febrero y será una apuesta directa al corazón de los fans de la región.

Exclusivo: Matteo Bocelli llega por primera vez a la Argentina y habló de su show

–El 13 de febrero vas a estar lanzando Enamorarse, que es la edición en español de tu segundo disco. ¿Por qué elegiste el idioma español para reinterpretar tus canciones?

–Mi español no es muy bueno, como vas a escuchar, pero este idioma me gusta mucho. Desde muy pequeño me gustó cantar en español, canciones como “Bésame mucho” y “Somos novios”. Y Viña del Mar, en 2024, fue una sorpresa muy grande para mí porque el público de Chile y de Sudamérica me recibió muy bien. Por esta razón pensé que era una buena idea darles una versión del álbum en español.

–En febrero vas a estar volviendo a Viña del Mar, donde el público ya te aceptó y te conoce, pero en marzo vas a estar por primera vez en Buenos Aires. ¿Qué expectativas tenés con el público de Argentina?

–No tengo expectativas porque a mí me gusta mucho vivir el momento. Claramente estoy preparado, pero va a ser mi primera vez en Argentina cantando y estoy muy feliz, muy emocionado, y espero poder transferir todas mis emociones a la audiencia.

Siento que mi primer concierto me abrirá puertas a la música argentina también.

En los lugares donde voy a performar normalmente tengo muchos shows, por ejemplo cuando hago tours en Europa o en Estados Unidos. Esta vez doy un solo show y creo que pasaré un par de días más para explorar, visitar, conocer la ciudad, el país y la gente.

–Escribís tus propias canciones. ¿Son autorreferenciales? ¿O de dónde sacás la inspiración para componer?

–Son autorreferenciales, pero al mismo tiempo la inspiración trato de tomar cosas de la vida y de las personas con las que vivo cada día. El proyecto es mucho sobre el amor, porque creo que el amor es el motor de este mundo. Es la única cosa que mantiene al mundo vivo y es algo que siempre permanecerá. Especialmente en este período de la historia, necesitamos amor más que nunca.

Exclusivo: Matteo Bocelli habló de las canciones de Falling in Love, se segundo disco

–La música está en tu vida desde que naciste, pero ¿cuándo se transformó en tu pasión, en tu vocación?

–Sí, vivo con la música. He estudiado fuertemente piano desde los seis años y el canto es algo que siempre he hecho en privado, con mi mamá, porque en la casa de mi padre siempre había muchas personas. Entonces, con mi mamá tenía un poquito más de privacidad.Cuando tenía 16 años, un día fui a lo de mi padre y me acuerdo que canté un aria de ópera y él quedó muy impresionado. Desde aquel momento comencé a estudiar con él, a practicar con él, y siempre fue un crecimiento.

–La voz que tenés es un don. La de tu padre también. ¿Él es tu referente?

–Es mi referente, especialmente cuando se habla de técnica vocal. Él es muy selectivo con la música. Escucha solo ópera y artistas como Frank Sinatra, Whitney Houston y Céline Dion. Fue gracias a mi hermano, que escuchaba otras cosas, que conocí otros géneros, como el pop.Entonces, técnicamente mi padre ha sido un referente para mí, pero artísticamente siento que sigo un camino diferente al suyo.

–Al inicio de tu carrera era muy frecuente que te mencionaran como “el hijo de…”. Hoy, con un camino recorrido y un nombre en la industria, ¿cómo te llevabas con eso? ¿Te daba presión o era un orgullo?

–No, nunca tuve presión porque no tenía ningún desafío con mi padre… Nunca ha sido un problema para mí. Siento que cuando la pasión y el deseo son tan fuertes, no tenés que temer nada.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.