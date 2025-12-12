Matteo Bocelli, una de las voces jóvenes más destacadas del pop lírico internacional, desembarcará por primera vez en Buenos Aires para ofrecer un show único el 1 de marzo en el Teatro Coliseo.

El artista italiano, heredero de una de las familias más icónicas de la música, presentará en vivo su nuevo álbum, “Falling in Love”, en una noche que promete estar cargada de romance, emoción y belleza musical.

Un artista que une tradición y modernidad

Con apenas 26 años, Matteo Bocelli se consolidó como una de las grandes promesas del género, combinando la sensibilidad de la música clásica con el pulso del pop contemporáneo.

Su presencia escénica magnética y su voz, capaz de transmitir vulnerabilidad y sofisticación, lo posicionaron como “la siguiente generación” de los Bocelli, pero con una identidad propia.

El show en el Coliseo será la oportunidad perfecta para descubrir en vivo las canciones de “Falling in Love”, un disco que desde su lanzamiento internacional capturó la atención por su impronta romántica y su narrativa moderna.

El álbum está repleto de baladas cinematográficas y letras cargadas de anhelo, donde Matteo despliega no solo su voz, sino también su talento como pianista y compositor.

“Enamorarse”: el romance en español

En paralelo a su gira, el 13 de febrero verá la luz “Enamorarse”, la versión en español de su álbum, pensada especialmente para su creciente comunidad de fans en Latinoamérica. Allí se destacan temas como No Hay Otro Igual, Ingenuo, Si No Estás Aquí, Caruso y la reciente Quando Quando Quando.

“El español tiene un romance único; aportó nuevos colores, emociones y vida a estas canciones”, aseguró Matteo Bocelli sobre esta reinterpretación, inspirada en el vínculo especial que construyó con el público latino.

Canciones con sello internacional

Las canciones de “Falling in Love” fueron coescritas junto a reconocidos nombres de la industria como Amy Wadge (Ed Sheeran), Toby Gad (Beyoncé, John Legend), Martin Terefe (Jason Mraz), Iain Archer (Snow Patrol) y Johan Carlsson (Ariana Grande).

Cada tema refleja la búsqueda de autenticidad y la sensibilidad artística que Matteo considera fundamentales en su carrera.

“Ser un Bocelli es un privilegio y una responsabilidad, pero también una oportunidad para mostrar mi propia versión del amor”, reflexionó el cantante, que se define como un artista con “corazón de poeta y alcance global”.

Foto: prensa Matteo Bocelli

Un show para el recuerdo en el Coliseo

El concierto del 1 de marzo en el Teatro Coliseo será una cita imperdible para los amantes de la música romántica y para quienes buscan una experiencia íntima y emotiva. Matteo Bocelli promete un repertorio que recorrerá sus nuevas canciones y los clásicos que lo acercaron al público argentino, en un formato elegante y cercano.

Las entradas ya están a la venta y se espera una noche inolvidable, donde la tradición y la modernidad se unirán en la voz de uno de los artistas más prometedores de la escena internacional.