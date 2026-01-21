La historia de amor entre Karol G y Feid habría llegado a su fin luego de tres años juntos.

Aunque ambos artistas colombianos decidieron mantener el tema puertas adentro y sin confirmaciones públicas, en las últimas horas comenzó a circular con fuerza la versión de que la relación terminó hace varios meses.

La información fue publicada por el medio estadounidense TMZ, que aseguró haberla confirmado a través de personas cercanas a la pareja.

Según ese reporte, la separación se habría dado en buenos términos y de manera pacífica, sin escándalos ni conflictos mediáticos.

Por el momento, no trascendieron los motivos que llevaron a la ruptura, pero desde el entorno de los cantantes sostienen que mantienen una buena relación, incluso después de haber decidido ponerle un punto final al romance.

Karol G y Feid se separaron tras tres años. CRÉDITO: Instagram

CÓMO ERA LA RELACIÓN DE KAROL G Y FEID

La relación, marcada por la discreción, fue evolucionando con el tiempo: durante un largo período, la “Bichota” eligió mantener el vínculo lejos del foco público y recién más adelante comenzó a hablar de su vida amorosa en entrevistas, hasta que finalmente ambos compartieron escenario como pareja.

De hecho, en una entrevista brindada en 2025, Karol G había destacado la conexión artística y personal que tenía con Feid: “Él hace lo mismo que yo y es un alma muy especial”.

En esa misma charla, también subrayó que esa comprensión mutua era clave para sostener un vínculo estable: “Él entiende lo que hago, yo entiendo lo que él hace… Esto hace que la relación sea más sana”.