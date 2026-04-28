La DJ y productora argentino-estadounidense Zulan aterriza por primera vez en el país con un show imperdible en Buenos Aires.

Tras deslumbrar en el festival Coachella 2026, la artista se presentará el próximo 7 de mayo en Niceto Club con una única función que promete hacer vibrar a toda su comunidad argentina.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 29 de abril a las 15 hs a través de la plataforma Venti, con todos los medios de pago habilitados.

Zulan en Coachella

Zulan se consolidó como una de las nuevas figuras emergentes de la escena electrónica global gracias a su estilo único, donde fusiona sonidos house con ritmos latinos, creando sets que se transforman en experiencias colectivas cargadas de energía.

Zulan: de Coachella a Buenos Aires. Video: prensa

Su reciente paso por Coachella 2026 marcó un antes y un después en su carrera, posicionándola en el radar internacional.

Zulan en Coachella

El show del 7 de mayo en Niceto Club no solo representa su debut en suelo argentino, sino también un reencuentro con sus raíces. Criada entre Buenos Aires y Nueva York, la artista mantiene una conexión genuina con el país, eligiéndolo como una pieza clave en la expansión de su proyecto artístico.