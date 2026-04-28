La DJ y productora argentino-estadounidense Zulan aterriza por primera vez en el país con un show imperdible en Buenos Aires.
Tras deslumbrar en el festival Coachella 2026, la artista se presentará el próximo 7 de mayo en Niceto Club con una única función que promete hacer vibrar a toda su comunidad argentina.
Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 29 de abril a las 15 hs a través de la plataforma Venti, con todos los medios de pago habilitados.
Zulan se consolidó como una de las nuevas figuras emergentes de la escena electrónica global gracias a su estilo único, donde fusiona sonidos house con ritmos latinos, creando sets que se transforman en experiencias colectivas cargadas de energía.
Su reciente paso por Coachella 2026 marcó un antes y un después en su carrera, posicionándola en el radar internacional.
El show del 7 de mayo en Niceto Club no solo representa su debut en suelo argentino, sino también un reencuentro con sus raíces. Criada entre Buenos Aires y Nueva York, la artista mantiene una conexión genuina con el país, eligiéndolo como una pieza clave en la expansión de su proyecto artístico.