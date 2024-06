El puertorriqueño Luis Fonsi asegura que “no se ve” dentro de otros 25 años en un escenario, sino más bien “pescando en su barquito”, cuando este viernes publica en todo el mundo su último disco de estudio, el undécimo, titulado ‘El viaje’, con el que celebra un cuarto de siglo de carrera.

“Por ahora, no pienso en retirarme, pero no creo que cumpla 25 años más de carrera”, explica en una entrevista. “Todavía tengo mucha energía y quiero seguir haciendo esto por muchos años más, pero uno también tiene que saber retirarse dignamente, no creo que vaya a estar a los 65 o 70 años bailando ‘Despacito’ con la gente”, afirma el cantante mientras se marca un compás con los brazos.

Para Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, estos veinticinco años “han sido un viaje y, como todo viaje, ha tenido altos y bajos, pero en general ha tenido mucha luz, ha sido hermoso”. “Y no me quejo absolutamente de nada”, apostilla.

Cumplido su sueño, “no cambiaría nada”

“No cambiaría nada -asegura el artista-, he ido aprendiendo sobre el camino. Cuando comencé mi primer disco era cumplir un sueño, era lanzarme al vacío a través de canciones y ver si, de alguna manera, iba a conectar con el público”.

“Hace 25 años, era otro mundo, la música era muy diferente, especialmente la manera en que se promovían los discos y se consumía”, recuerda.

“Pero me encanta cómo el mundo ha ido girando y creciendo. Ahora -asegura-, yo siento más cercanía con el público, quizás por las redes sociales (...) Pero, al final del camino, dentro de todos los cambios que hay, todo se resume en una canción, que es lo que más disfruto de mi profesión”.

Y puede haber “mil estrategias y mil cosas, y mánagers y disqueras, que si esto, que si aquello; pero si no hay una canción, no hay nada, entonces el mayor reto mío como cantautor es sentarme a escribir canciones y conectar con la gente”.