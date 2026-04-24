En medio de un conflicto que ya había escalado a la Justicia, Luis Cavanagh reapareció públicamente y apuntó con dureza contra su ex Romina Gaetani.

El empresario no solo negó las acusaciones en su contra, tras las imágenes de la actriz golpeada e internada en una guardia, sino que además afirmó que fue él quien sufrió situaciones de violencia durante la relación.

“Jamás toqué a nadie, nunca le pegué a una mujer en mi vida, ni nunca lo voy a hacer”, sostuvo con firmeza, al tiempo que aseguró que está demostrando su versión en la Justicia.

Según explicó, en un primer momento eligió el silencio para no perjudicar a la actriz, pero luego decidió hablar.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh (Foto: captura América TV)

“La violencia fue de ella”

Durante la entrevista, Cavanagh dio un giro en el relato y apuntó directamente contra Gaetani: “La violencia fue de ella”, afirmó. Incluso aseguró que no habría sido un hecho aislado: “No fue la única vez”.

En ese sentido, remarcó que cuenta con pruebas y que está convencido de poder sostener su versión: “No tengo ninguna duda, tengo pruebas”, insistió.

También describió el vínculo como complejo, aunque evitó definirlo directamente como tóxico: “Romina es una mujer difícil, qué sé yo. Hice todo lo que pude y no pude”.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh (Foto: captura Ciudad Magazine)

La frase que generó polémica

Más allá de sus acusaciones, lo que generó mayor rechazo fueron sus dichos al referirse a la actitud de la actriz tras la ruptura.

“Es despechada. Las mujeres son así”, lanzó, en una frase que rápidamente despertó críticas por su tono generalizador.

Lejos de matizar, profundizó en esa línea al sugerir que este tipo de reacciones son habituales tras una separación, lo que provocó una fuerte repercusión negativa en redes sociales.

Romina Gaetani y pareja (Foto: Movilpress)

La causa sigue en la Justicia

El conflicto entre Luis Cavanagh y Romina Gaetani continúa su curso en el ámbito judicial, donde ambas partes buscan respaldar sus versiones.

Mientras tanto, las declaraciones públicas del empresario sumaron un nuevo capítulo a la polémica, no solo por la gravedad de sus acusaciones, sino también por el tenor de sus palabras, que fueron ampliamente cuestionadas.