A dos meses de que Yuyito González confirmara su separación de Javier Milei, en Mujeres Argentinas lanzaron el rumor de que el presidente de la nación se habría reconciliado con Fátima Florez.

Con la versión replicándose con fuerza en los medios, la humorista habló con el programa de eltrece y negó haber vuelto a apostar al amor con Milei, pero sí afirmó que tienen contacto y buena relación.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Mujeres Argentinas.

FÁTIMA FLOREZ ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE EL RUMOR DE RECONCILIACIÓN CON MILEI

“Ya aclaramos que no es eso. Somos simplemente amigos. Lo hemos aclarado los dos. No sé por qué se hacen tantas especulaciones”, dijo Fátima ante el micrófono de Mujeres Argentinas, echando por tierra la reconciliación con Milei.

Y continuó: “Tenemos una linda relación, y eso yo lo dije siempre. Soy la mejor ex. Mis ex me adoran y por ellos me hablan. Me quieren”.

Cuando fue consultada por si le daría una oportunidad amorosa al Presidente, Florez contestó: “Yo estoy muy bien, así como estoy. Estoy viviendo la vida, divina. Salgo, no tengo horarios. Tengo la libido puesto en mi carrera y eso me encanta”.

Foto: eltrece.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.