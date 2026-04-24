María Susini acaparó la conversación en las redes sociales en las últimas horas, y Moria Casán hizo una burlesca imitación suya por el osado escote que lució para hablar sobre su separación de Facundo Arana.

“Me estoy preparando para el viernes. Me voy a poner en modo, en modo Susini”, desafió la conductora de La Mañana con Moria al desabotonarse la blusa y dejar al descubierto el escote que formaba su corpiño negro de encaje.

En ese instante se escucharon los aplausos de los camarógrafos y técnicos por el destape de La One.

María Susini y Moria Casán.

“Si yo estoy así toda la mañana, van a decir Moría barroca, moría esto. Ahora va una delgadita y dicen ¡ay, qué cool! ¡Qué divina! ¡Qué fashion!“.

Las chicanas de Moria a María Susini

“Tenía la lola balcón, tipo Mónica Farro. Como son muy flaquitas es todo divino y cool. Se pone Farro y dice (grasa)... ¡Te banco, Farro!“, reivindicó a la vedette uruguaya.

María Susini en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

Con su outfit, para Moria era claro que María “está pidiendo guerra”y explicó: “Lo que estamos descubriendo es una mujer hambrienta de algo. Hay una cosa en la actitud como de seducción. Una cosa sexy, como habla y como todo. Pienso que está conquistando”.

“Cambian de lecho divina, pero igual todas divinas y todas naífes, pero con las lolas afuera”, remató Moria Casán a María Susini.