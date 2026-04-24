El paso de Luana Fernández por Gran Hermano: Generación Dorada continúa siendo explosiva. Luego de su fuerte cruce con su expareja en el Derecho a réplica, la participante sigue acumulando capítulos inesperados. Y esta vez, la sorpresa llegó con una confesión tan directa como picante.

En un momento de relajación dentro del espacio de streaming del programa, Luana dejó al descubierto un sentimiento que, hasta ahora, había mantenido en secreto: “Me la chaparía a Titi”, dijo sin filtro. La confesión sobre su atracción por su compañera Catalina “Titi” Tcherkaski fue tan espontánea como reveladora: “Siento como una mínima atracción por Titi, es muy loco”, admitió, dejando claro que se trata de algo que ni ella misma termina de comprender.

Sin embargo, lejos de quedárselo solo para ella, Luana profundizó más: “Me llama la atención, si sigo estando acá mucho tiempo más le termino declarando lo que siento”, expresó. Y siguió: “No sé si me enamoraría, porque nunca me enamoré de una mujer, pero creo que podría haber algo ahí entre Titi y yo”.

Foto: Captura de video de X (@Famavision)

“Más allá de que hay veces que no la soporto, la miro y digo ‘me la chaparía a Titi’”, afirmó. Y cerró, sin vueltas: “Si sigo acá no sé qué va a pasar, creo que hasta podría dormir con Titi”.

Catalina “Titi” Tcherkaski de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

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TREMENDO CRUCE DE SOL ABRAHAM CON TAMARA PAGANINI EN GRAN HERMANO: “JUGADORA BIZARRA”

La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a estallar, esta vez con un durísimo cruce entre Solange “Sol” Abraham y Tamara Paganini durante la cena de nominados que se vio en vivo en el reality de Telefe.

Todo comenzó cuando Sol fue consultada sobre a quién quería fuera de la casa. Sin dudarlo, fue directo al hueso: “Quiero que se vaya Tamara”. ¿El motivo? “Me parece una jugadora bizarra”, disparó.

Lejos de quedarse callada, Tamara recogió el guante y contraatacó con dureza: “Yo quiero que se vaya Sol porque ya me aburre el juego. Son enfrentamientos de cacareo, sin contenido. Me da como cringe y también bizarro”, lanzó, picante.

Foto: Captura (Telefe)

El ida y vuelta subió de tono rápidamente. Paganini fue más allá y cuestionó la forma de jugar de su compañera: “En cualquier momento empieza a largar lágrimas cuando acusa a otra persona de hacer algo que ella hace. Los demás son malos cuando lo hacen, pero ella no. Me parece que ya está la era de esta chica”.

Pero Sol no se achicó y defendió su lugar en el juego con firmeza: “Yo tengo contenido por mí y no por colgarme de nadie. Yo soy yo y muero en la mía”. Y contraatacó con una acusación directa: “Tamara se cuelga de Brian Sarmiento todo el tiempo”.

En medio del clima explosivo, Abraham dejó en claro su postura dentro del reality: “Yo voy a todo o nada. Si tengo algo es contenido. Me apasiona Gran Hermano y si esto acá es por eso”, cerró, tajante.