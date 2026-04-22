Un verdadero cimbronazo sacude el universo de Gran Hermano: Generación Dorada. En las últimas horas, comenzó a circular una versión que no tardó en explotar en las redes sociales y que promete cambiar el rumbo del reality de Telefe.
Todo surgió a partir de un posteo de la cuenta de Instagram @mundofamososok, donde aseguraron que Gladys La Bomba Tucumana sería la figura elegida para ingresar a la casa en reemplazo de Jessica “La Maciel”, quien dejó su lugar vacante.
“Primicia… me acaban de confirmar que La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel”, fue el mensaje que encendió las alarmas entre los fanáticos del programa.
Como era de esperarse, la posible llegada de la cantante generó todo tipo de reacciones: desde entusiasmo por el perfil explosivo que podría aportar al juego, hasta dudas sobre cómo se adaptaría a la convivencia dentro del reality.
Por ahora, no hay confirmación oficial por parte de la producción de Gran Hermano, pero el nombre de Gladys ya suena con fuerza y promete dar que hablar.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
Leé más
LA MACIEL SUFRIÓ UN ATAQUE DE PÁNICO EN VIVO Y DECIDIÓ ABANDONAR GRAN HERMANO TRAS SER SALVADA POR EL PÚBLICO
Jessica “La Maciel” protagonizó uno de los momentos más tensos de la gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada al sufrir un ataque de pánico que encendió las alarmas dentro de la casa y dejó a todos en shock.
Todo ocurrió luego de que se confirmara que continuaba en el juego con apenas el 16% de los votos negativos. Aunque el resultado parecía traerle alivio, la participante no logró contener la carga emocional acumulada y terminó completamente desbordada. Visiblemente afectada, se dirigió al confesionario, donde quebró en llanto y lanzó una frase contundente: “Me quiero ir”.
La situación obligó la intervención inmediata del equipo médico y de un psicólogo, que la asistieron durante varios minutos mientras crecía la preocupación entre sus compañeros. El episodio no fue aislado: La Maciel venía atravesando días muy difíciles tras recibir ser notificada formalmente en la casa por la Policía debido a una denuncia en la Justicia Federal por presunta explotación sexual,regenteo y maltrato.
Si bien intentó defenderse dentro de la casa y habló del tema con el resto de los jugadores, la exposición pública del caso la dejó en una posición de extrema vulnerabilidad emocional, y la presión terminó pasándole factura en el momento menos esperado.
Finalmente, y tras ser contenida por profesionales, Jessica tomó una determinación firme: abandonar el reality por decisión propia: “Mi familia me necesita”, aseguró, entre lágrimas, antes de dejar el programa de Telefe.
Su salida no solo impactó a nivel humano, sino también en la dinámica del juego: el grupo que lidera Gisela “Yipio” Pintos -su amiga- quedó debilitado y en una posición incierta.
Así, una de las participantes que había logrado ganar protagonismo se despidió de forma abrupta, dejando atrás una semana marcada por la polémica, la angustia y un final inesperado que ya da que hablar.