Un verdadero cimbronazo sacude el universo de Gran Hermano: Generación Dorada. En las últimas horas, comenzó a circular una versión que no tardó en explotar en las redes sociales y que promete cambiar el rumbo del reality de Telefe.

Todo surgió a partir de un posteo de la cuenta de Instagram @mundofamososok, donde aseguraron que Gladys La Bomba Tucumana sería la figura elegida para ingresar a la casa en reemplazo de Jessica “La Maciel”, quien dejó su lugar vacante.

“Primicia… me acaban de confirmar que La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel”, fue el mensaje que encendió las alarmas entre los fanáticos del programa.

Foto: Instagram (@mundofamososok) Por: Fabiana Lopez

Como era de esperarse, la posible llegada de la cantante generó todo tipo de reacciones: desde entusiasmo por el perfil explosivo que podría aportar al juego, hasta dudas sobre cómo se adaptaría a la convivencia dentro del reality.

Por ahora, no hay confirmación oficial por parte de la producción de Gran Hermano, pero el nombre de Gladys ya suena con fuerza y promete dar que hablar.

Foto: Instagram (@gladyslabomba18)

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LA MACIEL SUFRIÓ UN ATAQUE DE PÁNICO EN VIVO Y DECIDIÓ ABANDONAR GRAN HERMANO TRAS SER SALVADA POR EL PÚBLICO

Jessica “La Maciel” protagonizó uno de los momentos más tensos de la gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada al sufrir un ataque de pánico que encendió las alarmas dentro de la casa y dejó a todos en shock.

Todo ocurrió luego de que se confirmara que continuaba en el juego con apenas el 16% de los votos negativos. Aunque el resultado parecía traerle alivio, la participante no logró contener la carga emocional acumulada y terminó completamente desbordada. Visiblemente afectada, se dirigió al confesionario, donde quebró en llanto y lanzó una frase contundente: “Me quiero ir”.

La situación obligó la intervención inmediata del equipo médico y de un psicólogo, que la asistieron durante varios minutos mientras crecía la preocupación entre sus compañeros. El episodio no fue aislado: La Maciel venía atravesando días muy difíciles tras recibir ser notificada formalmente en la casa por la Policía debido a una denuncia en la Justicia Federal por presunta explotación sexual,regenteo y maltrato.

Foto: Captura (Telefe)

Si bien intentó defenderse dentro de la casa y habló del tema con el resto de los jugadores, la exposición pública del caso la dejó en una posición de extrema vulnerabilidad emocional, y la presión terminó pasándole factura en el momento menos esperado.

Finalmente, y tras ser contenida por profesionales, Jessica tomó una determinación firme: abandonar el reality por decisión propia: “Mi familia me necesita”, aseguró, entre lágrimas, antes de dejar el programa de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Su salida no solo impactó a nivel humano, sino también en la dinámica del juego: el grupo que lidera Gisela “Yipio” Pintos -su amiga- quedó debilitado y en una posición incierta.

Así, una de las participantes que había logrado ganar protagonismo se despidió de forma abrupta, dejando atrás una semana marcada por la polémica, la angustia y un final inesperado que ya da que hablar.