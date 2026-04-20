Un simple posteo alcanzó para revolucionar a los fanáticos de Gran Hermano: Generación Dorada. En las últimas horas, Santiago del Moro compartió una historia en sus redes sociales que no pasó desapercibida: fondo oscuro, música inquietante y una sola palabra que lo dijo todo: “¡Chau!”.

El mensaje, acompañado por la mención “Hoy 22:30 hs”, dejó abierta la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Se trata de un giro inesperado en el juego? ¿Un anuncio bomba que podría cambiar el destino de la casa? Lo cierto es que el hermetismo del conductor no hizo más que aumentar la ansiedad.

Sin embargo, no todo sería tan enigmático como parece. Si bien es cierto que podría tratarse simplemente de la eliminación semanal que se lleva a cabo todos los lunes, (en esta ocasión, quienes se juegan la permanencia son Martín Rodríguez, Jessica “La Maciel” y Nazareno Pompei), también puede tratarse de otra cosa muy distinta.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro)

En las últimas horas, la red social X (antes Twitter) se convirtió en blanco de críticas contra Martín Rodríguez. ¿El motivo? Una conversación dentro de la casa que comenzó como un debate sobre estética y estándares de belleza, pero terminó en escándalo.

Según los fragmentos que varios usuarios replicaron, el participante lanzó una desafortunada frase vinculada al atentado del 11 de septiembre de 2001 (en Estados Unidos), lo que generó un repudio masivo y pedidos de sanción.

Santiago del Moro: “¡Chau!“.

Así, entre un posible anuncio que podría cambiar las reglas del juego y una polémica que no deja de crecer, la gala de esta noche promete ser una de las más tensas de la temporada.

¿Habrá sorpresa o solo se confirmará la salida de uno de los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable comentario de Martín Rodríguez por el que exigen su expulsión (captura de Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ANDREA DEL BOCA HABLÓ TRAS SU ABRUPTA SALIDA DE GRAN HERMANO: CÓMO ESTÁ Y QUÉ DIJO SOBRE UN POSIBLE REGRESO

Tras su sorpresiva y abrupta salida de Gran Hermano: Generación Dorada, Andrea del Boca reapareció públicamente y llevó tranquilidad sobre su estado de salud, aunque dejó en claro que su prioridad hoy está lejos del reality de Telefe.

Interceptada por el cronista de Sálvese Quien Pueda al salir de su casa, la actriz fue directa sobre el difícil momento que atraviesa tras la fuerte caída que sufrió dentro del juego: “Tengo que ir al médico, estoy curándome”, expresó con simpleza, evidenciando que todavía está en plena recuperación.

El accidente no fue menor. Andrea sufrió un corte en el labio y complicaciones en varias piezas dentales, lo que obligó a frenar su participación: “Tengo una placa de plástico porque los dientes están flojos”, detalló más tarde, sin ocultar las secuelas físicas del golpe.

Foto: Captura (América)

Además, la preocupación no quedó solo en lo visible. Luego de una consulta médica, la actriz contó que debió realizarse estudios cardiológicos: “Estoy bien y vengo del cardiólogo. Me estoy haciendo un Holter”, reveló, mostrando el dispositivo que controla su ritmo cardíaco durante el día.

Sobre aquel momento dentro de la casa, fue contundente: “Fue horrible”, dijo, al recordar la caída que generó su salida inmediata del programa.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Por otro lado, en medio de rumores sobre una posible negociación para regresar al programa, Del Boca fue clara y evitó alimentar versiones: “No tengo ni idea de lo que me hablás, lo único que quiero es curarme”. Sin embargo, dejó una mínima puerta abierta que no pasó desapercibida: “Todo puede ser”.

Andrea del Boca: “Tengo que ir al médico, estoy curándome”.

Por ahora, la histórica actriz mantiene el foco en su salud y se toma el tiempo necesario para recuperarse: “Por el momento necesito ponerme bien”, cerró.