El presente de Andrea Del Boca atraviesa uno de sus momentos más sensibles, tanto en lo físico como en lo emocional. Tras su abrupta salida de Gran Hermano: Generación Dorada por el fuerte accidente que sufrió dentro de la casa, comenzaron a conocerse detalles del delicado cuadro anímico que estaría atravesando lejos de las cámaras.

La información fue revelada por Guido Záffora en el programa El Diario de Mariana, donde aseguró que la actriz no la está pasando bien y permanece resguardada en su hogar, contenida por su círculo más íntimo: “Hay una crisis total con Andrea Del Boca, las imágenes de su caída son impactantes”, lanzó el periodista, haciendo referencia al episodio que volvió a tomar fuerza luego de que Santiago del Moro mostrara nuevos ángulos del accidente.

Según detalló Záffora, el golpe no fue solo físico: “Andrea no la está pasando bien, está en su casa. Tuve la oportunidad de hablar con su entorno y está sorprendida con lo que ve en la televisión”, explicó, marcando el desconcierto de Del Boca frente a la repercusión mediática que tuvo su salida.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Uno de los aspectos que más la habría afectado es la reacción del público: “Pensaba que la gente la quería más y se encontró con un panorama distinto”, reveló el panelista, dejando entrever que la devolución en redes y medios no fue la esperada por la histórica figura de la televisión.

Pero el contexto se volvió aún más complejo por un factor externo que reavivó viejas heridas: la reciente exposición de Ricardo Biasotti en el Senado: “Sintió mucho enojo con ver a Biasotti. Justo coincidió su salida con la exposición de Ricardo en el Senado”, contó Záffora, evidenciando cómo ambos temas se cruzaron en un momento especialmente vulnerable.

Además, la actriz se habría ido enterando de estas declaraciones de manera gradual: “Lo de él se lo fueron contando a cuenta gotas”, agregó, mientras detallaba que Andrea permanece acompañada por su familia en este difícil momento.

El dato más fuerte llegó sobre el final: “Andrea ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano. Siente que es una exposición”, cerró Guido en vivo.

Guido Záffora: “Andrea del Boca ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano”.

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RICARDO BIASOTTI ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE ANNA DEL BOCA: “TENGO LA ESPERANZA DE RECUPERAR A MI HIJA”

En un testimonio cargado de emoción, Ricardo Biasotti se sinceró sobre el difícil presente que atraviesa tras años de conflicto judicial con Andrea del Boca y la distancia con su hija, Anna del Boca.

Luego de haber sido sobreseído en todas las causas en su contra —incluida la denuncia por presunto abuso— el empresario habló con Pilar Smith para LAM y expresó el peso emocional que arrastra: “Es difícil seguir. El daño es muy pesado y muy grave”, reveló.

Biasotti reconoció que el acompañamiento de su entorno fue clave para atravesar estos años: “Fueron batallas duras con daños y pérdidas importantes”, afirmó, al tiempo que agradeció a la Justicia por su situación actual.

Foto: Captura de X (@AmericaTV)

Sin embargo, el eje de su dolor sigue siendo el vínculo perdido con su hija. En ese sentido, apuntó directamente contra la actriz: “Ella quiso impedir el vínculo y la presencia del padre en la vida de nuestra hija. Hizo todo lo posible y lo logró”.

Conmovido, remarcó el impacto que este tipo de conflictos tiene en los hijos: “Es muy triste porque los más dañados son los chicos y ninguno se merece eso. Hay que respetar sus derechos a tener una familia paterna, una identidad completa”.

Ricardo Biasotti: “Tengo la esperanza de recuperar a mi hija, es lo último que voy a perder. Sería muy lindo y sanador para ambos, ojalá se dé algún día”.

Al ser consultado sobre los motivos que habrían llevado a Andrea del Boca a iniciar el litigio, fue tajante: “No tiene mucha explicación porque no es racional, quizás no supo hacerlo de otra manera”.

Pero lejos de quedarse en el resentimiento, Biasotti eligió aferrarse a un fuerte deseo: “Tengo la esperanza de recuperar a mi hija, es lo último que voy a perder. Sería muy lindo y sanador para ambos, ojalá se dé algún día”, confesó.

Sobre el final, le dejó un mensaje directo a Anna del Boca, hoy adulta y con su propio camino: “La quiero y siempre voy a esperar la posibilidad de que nos reencontremos y revinculemos. Ya es una mujer grande y es una decisión de ella”, cerró.