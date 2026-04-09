El conflicto entre Anna del Boca y su padre, Ricardo Biasotti, sumó un nuevo capítulo luego de la exposición que el empresario realizó en el Senado de la Nación, en el marco de una jornada contra las falsas denuncias.

Allí, Biasotti repasó su historia judicial vinculada a la denuncia por abuso sexual agravado y corrupción de menores presentada por su hija en 2019 —por la que fue sobreseído en 2023— y volvió a referirse al conflicto familiar que mantiene desde hace años con Andrea del Boca.

Anna del Boca le respondió a Ricardo Biasotti tras su exposición en el Senado: “Es macabro”

Tras sus declaraciones públicas, Anna del Boca no tardó en reaccionar y fue contundente en A la Barbarossa, donde dejó en claro su postura y su distancia.

“Fíjense quién expone esta situación, y a mí, de vuelta. Yo no hablo de ni con esta persona hace años por decisión propia. No me interesa emocionalmente ni económicamente”, expresó, marcando el quiebre total del vínculo con su padre.

Anna del Boca le respondió a Ricardo Biasotti (Telefe)

En esa misma línea, cuestionó el momento elegido para volver a instalar el tema: “Vaya casualidad el que utiliza este momento para seguir con este circo cuando ni lo mencioné. En vez de dejarme en paz, de dejarme crecer…”.

Además, reforzó su postura personal sobre lo vivido: “No se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que sentí”.

La joven también hizo un fuerte llamado en relación a las denuncias: “No me voy a cansar de decir que escuchen a las infancias. Es muy cruel lo que hacen. Tuve el privilegio de tener una madre que sí me escuchó”.

Por último, cerró con una frase tajante que generó repercusión: “Llámense a silencio porque es macabro lo que están diciendo. A mí nadie me viene a decir qué hacer ni qué sentir. Decir que tengo un guion es subestimarme”.