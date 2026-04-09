Recientemente, Ricardo Biasotti fue sobreseído en distintas causas judiciales vinculadas a denuncias realizadas por Andrea del Boca y su hija, Anna Chiara del Boca.

La decisión de la Justicia determinó que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones.

Entre las causas se encontraban la de abuso sexual y denuncias por amenazas y lesiones en el marco de violencia familiar. En todos los casos, los jueces concluyeron que no se logró reunir evidencia contundente para avanzar a juicio, por lo que Biasotti quedó desvinculado.

El fuerte mensaje de Ricardo Biasotti a su hija Anna del Boca en vivo (captura de eltrece)

El fuerte mensaje de Ricardo Biasotti a su hija Anna del Boca en vivo

En ese contexto, el empresario brindó una extensa entrevista en La Mañana con Moria y le envió un contundente mensaje a su hija Anna, con quien actualmente no mantiene relación.

“Yo nunca hablé, no lo hice por respeto a la intimidad y privacidad de mi hija, que era menor. Pero el hecho de que Andrea estuviera en Gran Hermano reactivó el tema, me empezaron a llamar y vi la oportunidad de mandarle este mensaje a mi hija”, expresó en vivo.

Luego, fue directo: “Ya sos una persona adulta, deberías escarbar tu historia y ver tu realidad completa”.

Por último, Biasotti reflexionó sobre el impacto del proceso judicial: “Eso la va a ayudar a sanar. Lo que representó ese peritaje psicológico no fue lindo y no es lindo vivir así”.