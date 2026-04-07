Cuando Andrea del Boca se fue por segunda vez de Gran Hermano Generación Dorada comenzaron las especulaciones sobre quién ocuparía su lugar, y ahora desde Telefe filtraron la decisión que tomarían.

“Por ahora no va a haber reemplazo”, le juraron a Santiago Riva Roy.

El periodista de DDM aseguró tener una fuente confiable, por lo cual la cama de Andrea seguiría vacía.

Andrea del Boca se fue de Gran Hermano Generación Dorada. (captura de Telefe)

De todas formas, un rato antes en el programa se comentó la chance de que Anna del Boca sea quien sustituya a su madre. Quizá por esa misma razón desde la producción del reality enfatizaron el “por ahora”.

La ventana por la que podría ingresar un nuevo integrante a la casa

Por otra parte, el Gran Hermano 2025 Ulises Apostol contó de qué forma podría entrar un nuevo jugador al reality, sin romper con las reglas del formato.

Cinzia de Gran Hermano: Generación Dorada. Foto: Captura (Telefe)

“Las veces que ha salido alguien por salud se abrió un golden ticket, que es la participación de exhermanitos que quieran ingresar”, recordó el cordobés.

Aunque la particularidad es que “siempre son de la misma edición”, por lo que postuló a Cinzia Francischiello, la flamante eliminada de la casa... “No se descarta”, cerró el politólogo esperanzado.