La previa del esperado duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 ya se vive con intensidad dentro y fuera de la cancha.

En las últimas horas, Joaquín Levinton sorprendió a sus seguidores al compartir una particular versión de “Wonderwall”, el emblemático tema de Oasis, adaptado especialmente para alentar a la Selección argentina.

A través de su cuenta de Instagram, el líder de Turf publicó un video en el que interpreta el clásico del britpop con una letra completamente renovada y cargada de referencias futboleras e históricas. Junto al posteo escribió: “Be scared” (“Tengan miedo”) y arrobó a Oasis, Liam Gallagher y Noel Gallagher, en un claro guiño a la banda inglesa.

En la nueva versión, Levinton canta: “Inglés te digo otra vez, quedás afuera del Mundial como en México 86, te vamos a volver a ganar”.

Además, suma menciones a Diego Maradona, Lionel Messi, las Islas Malvinas y los soldados caídos, en una interpretación que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos.

LA LETRA INCLUYE REFERENCIAS A DIEGO MARADONA, LIONEL MESSI Y LAS ISLAS MALVINAS

Más adelante, el músico continúa: “Por eso te digo a vos querida Selección, vamos a ganar la semifinal. Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez. La mano de Dios”.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de apoyo. Frases como “Anulo mufa”, “Anulamos mufa y te amamos” y “Sos lo más” se multiplicaron entre los usuarios, mientras el video acumuló miles de reproducciones y “me gusta” en pocas horas.

La elección de “Wonderwall” no fue casual. Durante este Mundial, el tema volvió a cobrar protagonismo porque los futbolistas e hinchas de Inglaterra lo adoptaron como uno de sus himnos de celebración. Incluso, Liam y Noel Gallagher celebraron que la canción trascendiera a la banda y pasara a formar parte del folclore popular del fútbol.

Crédito: Instagram

El vínculo de Levinton con ese clásico viene de antes. El año pasado, durante un viaje a Londres, compartió un divertido karaoke junto a Dillom, donde ambos interpretaron “Wonderwall” leyendo la letra desde el celular y entre risas. Luego de esa noche, el cantante publicó una imagen luciendo una camiseta de Oasis, dejando en claro su admiración por el histórico grupo británico.