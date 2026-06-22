En su paso por La Noche de Mirtha, El líder de Turf, Joaquín Levinton, sorprendió a los presentes contando que, tras el alfajor que ya lanzó al mercado bajo el nombre “Pescado Raúl”, tiene un nuevo proyecto gastronómico en puerta.

Levinton desplegó ante Mirtha Legrand un inventario impresionante de todo lo que hizo en el último tiempo: adoptó un perro, compró y refaccionó su casa, sacó un disco, bajó de peso, salió de gira mundial con Turf y, en el medio de todo eso, lanzó un alfajor.

Y no piensa parar. “Estoy por sacar un helado”, anunció con entusiasmo, dejando en claro que la veta comercial llegó para quedarse.

Levinton desplegó ante Mirtha Legrand un inventario impresionante de todo lo que hizo en el último tiempo. Crédito Captura El Trece

LEVINTON, DE LA INTERNACIÓN AL RENACIMIENTO TOTAL

Este vendaval de proyectos no surgió de la nada. A fines de 2025, Levinton sufrió un infarto en un bar porteño y fue asistido de urgencia en el Hospital Fernández. El episodio lo sacudió de raíz y lo llevó a replantearse hábitos, rutinas y prioridades.

Lo que vino después fue, según sus propias palabras, un verdadero “renacimiento”: cambió su alimentación, se puso en forma y canalizó esa energía renovada tanto en la música como en el mundo de los negocios.

Pescado Raúl, el alfajor que sacó Joaquín Levinton. Crédito Web Por: Captura Web

El alfajor “Pescado Raúl” fue el primer símbolo tangible de esa nueva etapa, y generó curiosidad y buena recepción entre sus seguidores. Ahora, con el helado en camino, Levinton consolida una marca personal que excede al rock y se mete de lleno en el mercado gastronómico, demostrando que después de un susto así, la vida —y los proyectos— se viven con más ganas que nunca.