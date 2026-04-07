La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada parece dejarla fuera del reality de manera definitiva, y eso puso a su hija, Anna del Boca, en la cuerda floja como analista del stream La Jugada.

“Está negociando, o por lo menos hablando, para que Anna sea el reemplazo de Andrea”, afirmó Daniel Ambrosino.

El periodista de Intrusos afirmó que la joven “podría ingresar en la casa de Gran Hermano”, en base a lo que filtraron desde Telefe y la productora Kuarzo.

Anna del Boca. (Foto: @annadelboca)

Aunque, el panelista de Intrusos luego matizó: “Por supuesto que hay muchas cosas que tienen que hablar”.

La ventaja de Anna del Boca en Gran Hermano

En ese punto, Rodrigo Lussich exclamó sarcástico: “¡Que le respeten la guita de la madre! Sino, que no vaya”.

Anna del Boca. (Foto: @annadelboca)

Al final, en Intrusos coincidieron en que Anna del Boca contaría con una notable ventaja respecto de sus posibles competidores, ya que como analista de La Jugada ya conoce las fortalezas y debilidades de cada uno al detalle.

Algo que no sucedería con alguien que solo siguiera Gran Hermano como un espectador más...