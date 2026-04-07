El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y aclarar la situación de Andrea del Boca tras el accidente que sufrió dentro de la casa más famosa del país. El mensaje fue replicado también en la cuenta oficial del reality y rápidamente generó repercusión entre los fanáticos.

Luego de que la actriz sufriera una caída dentro de la casa que le provocó un fuerte golpe, la producción activó el protocolo médico correspondiente y se le realizaron los estudios necesarios para evaluar su estado de salud.

Así fue la caída de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano (Foto: captura de DirecTV Go).

El parte oficial fue claro: por indicación médica, Andrea del Boca no podrá continuar en la competencia. La noticia sorprendió a los seguidores del programa, que rápidamente manifestaron su preocupación en redes sociales.

EL COMUNICADO DE SANTIAGO DEL MORO

A través de la cuenta de Instagram de Gran Hermano y Tefelé, Santiago del Moro explicó: “Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”.

El comunicado sobre la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano (Foto: captura de Instagram/@granhermanoar).

El conductor llevó calma al público, remarcando que la decisión responde exclusivamente a cuestiones de salud y cuidado de la actriz. Su salida abre interrogantes sobre cómo continuará el juego. Si bien la producción aún no confirmó si habrá reemplazo, lo cierto es que su ausencia modifica la dinámica dentro de la casa.

Mientras tanto, el foco está puesto en la recuperación de la actriz, una de las figuras más queridas por el público argentino.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Andrea del Boca dejó Gran Hermano?Por un accidente dentro de la casa que derivó en una decisión médica de no continuar en el reality.

¿Qué dijo Santiago del Moro?Confirmó en redes sociales que la actriz no regresará al programa por recomendación médica tras el golpe sufrido.

¿Cómo está Andrea del Boca?Se le realizaron estudios médicos y, aunque no se brindaron más detalles, la prioridad es su recuperación.

¿Habrá reemplazo en Gran Hermano?Hasta el momento, la producción no anunció si ingresará un nuevo participante en su lugar.

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