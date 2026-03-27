Un momento de tensión se vivió en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada cuando Andrea del Boca sufrió un accidente que no pasó desapercibido, y que generó preocupación tanto dentro como fuera del reality de Telefe.

La información la dio Ángel de Brito en LAM, donde llevó tranquilidad pero también reconstruyó el tenso momento que se vivió en la casa: “Se accidentó una participante de Gran Hermano. Fue en vivo porque el programa está al aire todavía”, informó.

Cuando sus compañeras intentaron dimensionar la gravedad -entre bromas y preocupación— llegó la revelación que dejó a todos mudos: “Es Andrea del Boca”.

Mavinga abandonó Gran Hermano y Andrea del Boca se quebró (captura de Telefe)

“¡Ay, por Dios, no!”, reaccionaron en el estudio. Además, el conductor aportó más datos sobre lo ocurrido: “Se vio en el vivo y vino el ojo enseguida”, detalló, en referencia al logo del ciclo.

“Se resbaló por la lluvia”, cerraron, dejando entrever que las condiciones del clima habrían sido clave en el accidente. Si bien no trascendieron lesiones de gravedad, el episodio encendió las alarmas y volvió a poner el foco en las condiciones dentro de la casa más famosa del país.

Ángel de Brito: “Se accidentó una participante de Gran Hermano, es Andrea del Boca. Se resbaló por la lluvia“.

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EL DESCONSOLADO LLANTO DE ANDEA DEL BOCA TRAS DISCUTIR CON SUS COMPAÑEROS EN GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a estallar y tuvo como protagonista a Andrea del Boca, quien terminó desconsolada en el confesionario después de una fuerte discusión con varios de sus compañeros.

Visiblemente afectada por el conflicto, la actriz habló a corazón abierto frente a las cámaras y explicó qué fue lo que más le dolió de la situación: “Es un volcán en erupción que siento adentro”, comenzó diciendo, al intentar describir el torbellino de emociones que atravesaba tras el enfrentamiento.

Andrea también cuestionó la forma en que sus compañeros reaccionaron a una respuesta que ella había dado durante una dinámica dentro de la casa: “Lo que no me gusta es que utilicen una pregunta que vos pusiste ahí en esa caja y que yo contesté lo que yo creía, que me ataquen; y que sea un ataque donde, evidentemente, les molesto mucho”, expresó, con lágrimas en los ojos.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

En ese sentido, dejó en claro que siente que el nivel del enfrentamiento fue exagerado: “En realidad no los acusé de algo grave como para que me digan que no respeto. Yo no vine acá a competir contra vos, vine a competir conmigo misma”, afirmó.

Y se mostró sorprendida por las críticas que recibió sobre su personalidad: “Ellos hablan de mi ego y realmente pienso cuántas personas que están en mi lugar artístico de tantos años, vendrían a estar acá. Cero, ni una”, lanzó.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

De todas maneras, la actriz remarcó que dentro de la casa todos deberían sentirse en igualdad de condiciones: “Estamos todos al mismo nivel y nos cuidamos entre todos porque sabemos que tenemos valores, educación y respeto por el otro. No cambiaría mi manera de ser porque yo voy de frente. Y la gente de afuera sabe que, bien o mal, yo voy de frente”, aseguró.

Andrea del Boca: “Lo que no me gusta es que utilicen una pregunta que vos pusiste ahí en esa caja y que yo contesté lo que yo creía, que me ataquen; y que sea un ataque donde, evidentemente, les molesto mucho”.

Finalmente, aprovechó el momento para enviar un mensaje tranquilizador a su familia desde la casa: “Antes que nada, un beso a mi mamá, a mi tía y a mi hija. Y estoy bien, no se asusten, estoy bien”, cerró, todavía emocionada.