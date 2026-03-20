El 19 de marzo, Andrea del Boca dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada en ambulancia, en una salida que impactó tanto dentro como fuera del reality.

Lo concreto es que la actriz sufrió un pico de presión y problemas intestinales que obligaron a su salida de la competencia. Por ahora, su regreso sigue siendo una incógnita.

Con información en su poder, Mariana Brey y Analía Franchín dieron detalles sobre el estado de salud actual de la actriz en A la Barbarossa. “Le hicieron una presurometría, que lo vimos”, anticipó Georgina Barbarossa.

Toda la verdad sobre la salud de Andrea del Boca tras su sorpresiva salida de Gran Hermano (captura de Telefe)

Toda la verdad sobre la salud de Andrea del Boca tras su sorpresiva salida de Gran Hermano

Brey amplió: “Su presión estaba muy alta y los médicos decidieron que se tenía que ir. Ella habitualmente es una persona de presión alta”.

“Además, venía con trastornos intestinales. Había tenido problemas para ir al baño”, agregó la panelista.

En la misma línea, Brey detalló cómo fue el momento de la salida: “Ella no dejó de jugar hasta el último segundo, hasta que se abre la puerta para irse en ambulancia a donde está internada".

“No tuvo contacto con su hija ni con el abogado, lo digo porque ayer surgieron versiones. Está supervisada por los médicos y la producción. Ella quiere volver a la casa”, apuntó Mariana.

El comunicado de Andrea del Boca sobre la salida de la casa de Gran Hermano (Foto: redes sociales GH).

Por su parte, Analía Franchín desmintió versiones que circularon en torno a una supuesta salida pactada: “Los problemas intestinales de ella vienen de larga data”.

“Ayer se especuló en distintos programas con que se le terminaba el contrato y que buscaban una excusa para salir. No, la diarrea existió. Tuvo diarrea en varias oportunidades, eso no lo podés simular por contrato”, expuso Analía sin vueltas.

En ese marco, las panelistas señalaron que les llamó la atención que Andrea del Boca armara su valija y la forma en la que se despidió de sus compañeros.

Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de su regreso: la actriz continúa en competencia y tiene intenciones de volver, aunque la decisión final dependerá de los médicos.