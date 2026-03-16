La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a estallar y tuvo como protagonista a Andrea del Boca, quien terminó desconsolada en el confesionario después de una fuerte discusión con varios de sus compañeros.

Visiblemente afectada por el conflicto, la actriz habló a corazón abierto frente a las cámaras y explicó qué fue lo que más le dolió de la situación: “Es un volcán en erupción que siento adentro”, comenzó diciendo, al intentar describir el torbellino de emociones que atravesaba tras el enfrentamiento.

Andrea también cuestionó la forma en que sus compañeros reaccionaron a una respuesta que ella había dado durante una dinámica dentro de la casa: “Lo que no me gusta es que utilicen una pregunta que vos pusiste ahí en esa caja y que yo contesté lo que yo creía, que me ataquen; y que sea un ataque donde, evidentemente, les molesto mucho”, expresó, con lágrimas en los ojos.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

En ese sentido, dejó en claro que siente que el nivel del enfrentamiento fue exagerado: “En realidad no los acusé de algo grave como para que me digan que no respeto. Yo no vine acá a competir contra vos, vine a competir conmigo misma”, afirmó.

Y se mostró sorprendida por las críticas que recibió sobre su personalidad: “Ellos hablan de mi ego y realmente pienso cuántas personas que están en mi lugar artístico de tantos años, vendrían a estar acá. Cero, ni una”, lanzó.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

De todas maneras, la actriz remarcó que dentro de la casa todos deberían sentirse en igualdad de condiciones: “Estamos todos al mismo nivel y nos cuidamos entre todos porque sabemos que tenemos valores, educación y respeto por el otro. No cambiaría mi manera de ser porque yo voy de frente. Y la gente de afuera sabe que, bien o mal, yo voy de frente”, aseguró.

Finalmente, aprovechó el momento para enviar un mensaje tranquilizador a su familia desde la casa: “Antes que nada, un beso a mi mamá, a mi tía y a mi hija. Y estoy bien, no se asusten, estoy bien”, cerró, todavía emocionada.

Andrea del Boca: “Lo que no me gusta es que utilicen una pregunta que vos pusiste ahí en esa caja y que yo contesté lo que yo creía, que me ataquen; y que sea un ataque donde, evidentemente, les molesto mucho”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

GRAN HERMANO: EL FEROZ CRUCE ENTRE SOL ABRAHAM Y ANDREA DEL BOCA QUE TERMINÓ A LOS GRITOS EN LA CASA

En una noche cargada de discusiones dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Solange Abraham y Andrea del Boca protagonizaron una tremenda pelea que dejó a todos sus compañeros mudos. Lo que comenzó como un debate sobre las dinámicas de grupo terminó en un durísimo intercambio de acusaciones, con chicanas por el protagonismo y hasta insultos sobre la forma de jugar.

Todo arrancó cuando Andrea cuestionó cómo se toman las decisiones dentro de los distintos grupos de la casa y apuntó directamente a Sol y a su aliado. “En este caso, las cabezas son Sol y Emanuel, o Emanuel y Sol, para que no haya problemas de protagonismo”, lanzó, picante. Y agregó: “Con respecto a mi grupo, nosotras somos muy democráticas y cada una decide, opina y tiene voz y voto”.

El cruce siguió escalando cuando Abraham insinuó que Del Boca era una “planta” dentro del juego, lo que provocó una inmediata defensa de la concursante: “Yo salí una de las primeras en la placa ”planta", con lo cual ni soy una planta y evidentemente soy una persona querida afuera”, disparó Andrea, haciendo referencia al apoyo del público.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

Sin embargo, Solange no dio el brazo a torcer y la fulminó con una frase que encendió aún más la discusión: “Sos una planta. Una planta que duerme todo el día. La verdad, dormís más siesta que lo que estás despierta”.

En medio del tenso intercambio, Sol también aprovechó para tirarle un dardo sobre el rol de la actriz dentro de su propio grupo: “¿Sabés qué pasa en este grupo? En este grupo no hay ego. Acá, nosotros, somos iguales. Me parece que en el tuyo, la que tiene mucho ego, sos vos”, lanzó.

La respuesta de Andrea fue inmediata y dejó claro que el conflicto recién empezaba: “¿Vos creés que si yo tuviese ego, estaría acá?”, cerró, dejando un clima de pura tensión en la casa.