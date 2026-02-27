El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada no solo sacudió al reality desde lo televisivo, sino que también reactivó el interés por su costado más íntimo. Mientras la actriz ya convive con el resto de los participantes en la casa más famosa del país, muchos comenzaron a preguntarse cómo es el hogar que dejó atrás para asumir este nuevo desafío.

Así es la casa vintage de Andrea del Boca que dejó para entrar a Gran Hermano. Crédito: Instagram

CÓMO ES LA CASA DE ANDREA DEL BOCA

La casa de Andrea del Boca —en la que vive desde hace más de 45 años- es una propiedad con fuerte impronta vintage, donde predominan los ambientes amplios, las paredes claras y una selección de muebles y objetos que remiten a lo clásico.

Esculturas, cuadros y piezas decorativas forman parte de la identidad visual de cada espacio, generando contrastes con muebles en tonos oscuros. A esto se suman cortinas en gamas suaves, mesas acompañadas por lámparas de estilo tradicional y una imponente chimenea que aporta calidez al living principal.

Así es la casa vintage de Andrea del Boca que dejó para entrar a Gran Hermano. Crédito: Instagram

Un hogar que, lejos del vértigo televisivo que hoy atraviesa su presente, parece haber sido pensado para el descanso, los encuentros con seres queridos y los momentos compartidos con su círculo más cercano.