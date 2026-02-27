Cada movimiento de Andrea del Boca dentro de Gran Hermano Generación Dorada genera revuelo, y más después de que se supo que cobra casi 39 veces más por mes que el resto de los competidores.

“Dudan de la continuidad de Andrea”, comenzó Ángel de Brito.

Para colmo, ahora se sumó que De Brito blanqueó el pacto de la actriz con la producción: “El acuerdo original es por un mes, y después ven si está cómoda”.

“No está en el contrato. Es algo que ella charló”, continuó el periodista tras bromear que ella había dejado en claro que abandonaría la casa a las cuatro semanas.

Foto: Prensa Telefe

Sin embargo, Carolina Molinari repudió que Andrea del Boca haya arreglado cobrar 6.000.000 de pesos por semana cuando los demás hermanitos no llegan a los 160.000 en el mismo lapso, y que además pretenda salirse de la convivencia antes de tiemp.

El reemplazo top de Andrea del Boca

Por otra parte, De Brito aclaró que Andrea sería reemplazada por una figua de igual estelaridad: “Ya hicieron el llamado y la convocatoria.

Graciela Alfano (Foto: Instagram @iconoalfano)

“Graciela Alfano recibió el llamado de parte de Telefe”, afirmó.

Sin embargo, al final de LAM confirmaron con la propia Alfano que no estaba interesada en sumarse a Gran Hermano Generación Dorada.