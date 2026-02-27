Graciela Alfano salió al aire en Puro Show y sorprendió con durísimos comentarios sobre Andrea del Boca, una de las figuras que hoy forma parte de Gran Hermano Generación Dorada.

Consultada por Pampito sobre la actualidad de la actriz, fue tajante y no se guardó nada.

“Grace, ¿qué opinás acerca de Andrea del Boca y de toda esta caída?”, le preguntó el conductor de eltrece, en referencia al presente mediático de quien supo ser una de las máximas estrellas de la televisión.

Graciela Alfano opinó sobre Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada y fue lapidaria (Foto: eltrece y Telefe)

Graciela Alfano fulminó a Andrea del Boca por su paso por Gran Hermano Generación Dorada

Lejos de esquivar la respuesta, Alfano lanzó una frase demoledora.

“Habría que ver cuál es la intención de ella. No creo que sea una intención económica, pero realmente estar en esa posición tan patética, durmiendo con la boca abierta, bordeando, qué sé yo, corriendo de esa manera, es patético. La verdad que no está bueno”, dijo Alfano sin filtros.

En ese marco, Graciela recordó que tiempo atrás le ofrecieron hacer una ficción con ella y la actriz habría tendio muchos egos y no la habría tratado bien.

“Nunca la traté. Hace 1500 años me ofrecieron hacer con ella una novela. Fui hasta los estudios y el trato era como que ella estaba arriba y el resto, diez kilómetros abajo. Ahí dije: ‘Esto no me va’. Era ir a recibir órdenes. Era muchísimo dinero, pero mi persona no iba con eso”, expuso Alfano, durísima con Andrea del Boca.