Hace algunos días Graciela Alfano volvió a ser noticia por una muestra de libertad y confianza que sorprendió a todos. A los 73 años, la icónica conductora se grabó completamente desnuda en la famosa playa Chihuahua de Punta del Este (Uruguay) y compartió el video en sus redes sociales.

En las imágenes, Alfano se mostró relajada y orgullosa de su cuerpo, disfrutando del sol y la arena sin prejuicios. “Hoy comparto mi experiencia en Chihuahua, playa nudista en Punta del Este”, escribió la actriz, que no dudó en relatar cómo vivió ese momento tan especial.

La publicación no tardó en viralizarse y generó una ola de reacciones. Miles de seguidores la llenaron de elogios por su actitud y por animarse a mostrarse tal cual es, sin filtros ni tabúes como ha hecho en la mayor parte de su vida.

GRACIELA ALFANO CONTÓ Y MOSTRÓ AL DETALLE CÓMO FUE SU EXPERIENCIA EN UNA PLAYA NUDISTA

“Famosa en el mundo, acá vinieron grandes estrellas y celebrities internacionales a disfrutar de la desnudez y la vida naturista”, destacó Alfano sobre el balneario elegido, uno de los más exclusivos de la región.

En su posteo, la exvedette también explicó las reglas básicas de convivencia en la playa nudista: “Indispensable no sacar fotos ni quedarse mirando como bobos. Respetar al otro es la consigna, ya que no se trata de exhibirse sino de disfrutar tengas el cuerpo que tengas”.

Fiel a su estilo frontal, Alfano se anticipó a las críticas por mostrarse desnuda a su edad y lanzó una frase contundente: "Para quienes critiquen mi desnudez a mis 73 jóvenes años (siempre existen los envidiosos), voy a citar a Jennifer Lopez: 'Si tuvieran mi cuerpo también lo mostrarían'".

