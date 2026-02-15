Graciela Alfano volvió a hacer explotar las redes y esta vez no fue por sus declaraciones picantes, sino por una jugada decisión: a sus 73 años, la diva se animó al nudismo en una de las playas más famosas de Punta del Este y compartió todo en sus redes sociales.

Desde hace varias semanas, Alfano disfruta del verano uruguayo entre eventos exclusivos y días de relax frente al mar. Pero en las últimas horas, fue por más: visitó la reconocida playa Chihuahua, un paraíso elegido por quienes practican nudismo, y allí se mostró completamente desinhibida.

A través de su cuenta de Instagram, la exvedette compartió fotos y videos de su experiencia. Pero lo que realmente llamó la atención fue un clip donde apareció sin traje de baño, usando solo una gorra y cubriéndose con emojis.

GRACIELA ALFANO AL DESNUDO EN UNA PLAYA NUDISTA DE PUNTA DEL ESTE

“Hoy comparto con ustedes un lugar tan sorprendente como icónico. ¡Los domos! A escasos metros de la playa y enclavados en medio de la Naturaleza Pura…”, escribió junto a las imágenes.

Y fue por más: “Recompensas extra, muy cerca de la famosa playa nudista Chihuahua, donde por supuesto, ¡¡revoleé la bikini al agua!!”, contó, desatando una ola de likes y comentarios de sus seguidores, que la llenaron de elogios por su actitud y su figura.

Además, Alfano mostró parte de su estadía en un domo, una eco-cabaña de lujo ubicada a metros de la playa Solanas, donde se la vio relajándose en un jacuzzi al aire libre y disfrutando de la naturaleza con todo el confort.

A sus 73 años, Graciela Alfano sigue demostrando que no le teme a nada: ni a las críticas, ni a los prejuicios, ni a los límites. Ya sea en la playa, en la televisión o en las redes, la diva se mantiene como un verdadero ícono de la sensualidad y la libertad.

