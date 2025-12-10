Graciela Alfano volvió a ser noticia tras su paso por el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), donde no solo repasó anécdotas con figuras del espectáculo, sino que también dejó en claro que tiene ganas de conducir.

“¿Te gustaría conducir?“, le consultó el cronista y ella contestó qué tipo de programación le gustaría llevar adelante: ”Por supuesto, me encantaría conducir algo divertido, algún programa de cocina porque me encanta comer".

Graciela Alfano habló en Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Así, la exvedette dejó abierta la puerta a nuevos proyectos en la pantalla chica, incluso en formatos que la desafíen desde otro lugar y opinó de la conducción de Moria Casán en La Mañana con Moria: “Estuve en el primer programa de ella, me encanta ella conduciendo, hace todo bien, es muy profesional, le pone a todo su impronta”.

GRACIELA ALFANO HABLÓ DE SU PASO POR LA DIVINA NOCHE

En el ida y vuelta con el programa de Gabriela Sobrado, Graciela Alfano recordó su visita a La Divina Noche, la emisión de Dante Gebel de los sábados por la noche de eltrece.

Fiel a su estilo, la diva no se guardó nada y contó detalles: “Fui dos veces a Los Ángeles invitada por él, es un duque, lo mejor y es un ser muy mágico, cada vez que te encontrás con Dante hay algo que pasa, fabuloso”.

