El estudio de Infama se paralizó este fin de semana cuando Graciela Alfano fue protagonista de una lectura de cartas que derivó en una revelación inesperada y escalofriante.

Todo comenzó cuando un tarotista le leyó las cartas a la invitada en vivo: “Estás pensando en hacer algún viaje, pero no va a salir. Sale la torre. No sale el viaje. Hay una traba”, comenzó diciendo.

Ante la sorpresa de todos, la especialista fue más allá: “Hay una fuerza espiritual que te está trabando la llegada de gente. Yo diría que es una fuerza de cementerio”.

Foto: Captura (América)

Graciela, fiel a su estilo, no se quedó callada y respondió sin titubear: “Yo pienso que los que me acusan de ser bruja son los que hacen brujerías y los que me han hecho daño”.

El clima se volvió aún más tenso cuando el tarotista decidió preguntar directamente si Susana Giménez —a quien Alfano nombró por sus acusaciones pasadas— tenía algo que ver en el supuesto “trabajo espiritual”: “¿Se llama María Susana Giménez Aubert? Sale la luna negra y el colgado. Habla de energías oscuras, de algo que viene de cementerio. Es una energía que ata”.

“No quiere decir que fueron con el nombre y lo pusieron en una tumba. Se trabaja con energía de cementerio, se pide a un alma muerta. Es una energía fuerte”, cerró el profesional.

Susana Giménez en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

GRACIELA ALFANO SE HARTÓ DE SUSANA GIMÉNEZ Y LA COMPARÓ CON SU PAPÁ: “TIENE UNA VEJEZ MUY FEA”

Luego de los fuertes conflictos que mantuvo con Susana Giménez, con picantes cruces de declaraciones, Graciela Alfano no dejó lugar a dudas: la reconciliación con la diva está completamente descartada.

“No me voy a arreglar nunca. Estoy muy ofendida. Y vos ponete en mis pies, hacé de cuenta que una excolega o colega tuya dice todas las barbaridades que me dijo. No tengo ningún interés”, confesó la exvedette en el programa Empezar el Día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine.

Alfano contó cómo se siente tras el enfrentamiento que sorprendió al público: “No la vi nunca, no es mi amiga, no quiero verla más, ni me importa nada de ella. Que siga su vida y no me importa nada. Lo interesante es liberarse de esta gente”.

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

La actriz y vedette también se refirió a la manera en que intenta comprender las acciones de los demás: “Cualquiera puede venir y pegarte dos piñas. La forma que yo tengo es pensar qué le pasa. Y cuando pienso qué le pasa, es muy claro para mí. Ha llegado una edad donde las personas se ponen muy irritables. Lo sé por mi propio padre, que tuvo una vejez un poco difícil y que puteaba a todo el mundo”.

Graciela Alfano: “Lo que digo es que (Susana Giménez) tiene una vejez muy fea. Me ha agarrado a mí, que no le hice nada, absolutamente nada y esto es importante. Me cacheteó , qué mal llegar a esa edad de esa manera”.

En un relato que mezcla indignación y resignación, Alfano cerró: “Lo que digo es que tiene una vejez muy fea. Me ha agarrado a mí, que no le hice nada, absolutamente nada y esto es importante. Me cacheteó , qué mal llegar a esa edad de esa manera”.