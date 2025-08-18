Sin filtros y sin prejuicios, Graciela Alfano habló de todo con Yuyito González en Empezar el Día por Ciudad Magazine, y sorprendió con su opinión sobre las chicas “gato” del ambiente.

¿El contexto? La exvedette aseguró que nunca necesitó de nadie económicamente porque siempre tuvo una buena posición desde niña, y agregó con picardía: “Me hubiese encantado ser gato, porque me encantan las chicas que van, y no sé cómo hacen, pero les pagan cosas”.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Día.

QUÉ PIENSA GRACIELA ALFANO DE LAS CHICAS “GATOS” DEL AMBIENTE

Yuyito González: —¿Qué buscás en una pareja?

Graciela Alfano: —Que sea joven. No me importa a qué se dedique. Lo que quiero es que sea una persona íntegra… y también inteligente. La inteligencia te la da el humor.

Yuyito: —¿Vos mantendrías a una pareja?

Graciela: —Ya mantuve a Matías Alé. Él tenía 22 años, pobrecito…

Yuyito: —¿Pero estarías con una persona a la que le tenés que bancar todo?

Graciela: —Yo pertenezco, y siempre he pertenecido, a una familia con muchísimo dinero. Tuve plata toda mi vida. Por eso siempre digo, cada vez que hablan de plata, que me hubiese encantado ser gato. Porque me encantan las chicas que van, y no sé cómo hacen, pero les pagan cosas. Eso me enajena y me gusta. Pero la plata nunca fue un tema para mí.

