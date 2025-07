Un tenso cruce en vivo sacudió el ciclo Arranca la tarde por A24: Graciela Alfano y Luis Ventura protagonizaron una fuerte pelea cargada de reproches, acusaciones por supuestas prácticas de “magia negra” y un antiguo rumor que vinculaba a la exmodelo con Emilio Massera.

Desde el comienzo del programa, Alfano dejó en claro su incomodidad. “No quiero hablar con Luis, no estoy bien con vos, no tengo ganas hoy. Una de las cosas que vos hiciste fue ponerme un cartel de magia negra que no soy”, lanzó, visiblemente molesta con Ventura que, lejos de esquivar la crítica, recordó que todo surgió por fotos con Iván Trilha, un mentalista brasileño.

La actriz negó rotundamente toda práctica esotérica. “Nunca hice brujerías ni macumbas. De hecho, hablé con el obispo Emanuel que me hizo un exorcismo sobre todas esas porquerías que meten sobre mi imagen”, aseguró, tajante.

GRACIELA ALFANO Y LUIS VENTURA SE PELEARON EN VIVO POR TODAS LAS CAUSAS QUE LOS LLEVARON A LOS TRIBUNALES

Ventura explicó que sus versiones se basaban en entrevistas y documentos, como una nota en Brasil a Trilha: “En Brasilia él habló de vos y tus condiciones umbandistas”, afirmó. Alfano retrucó: “Ese señor te pudo haber dicho cualquier cosa. Yo me saqué fotos con miles de personas”, agregó.

La situación escaló cuando Ventura mencionó un supuesto vínculo de Alfano con el genocida Massera. “Otra cosa que me colgaste es que fui el amor de Massera. No lo conocí a ese señor. Hubo causa penal y fue desmentido”, afirmó. Ventura sostuvo: “Me trajeron cartas, tengo testigos. No las compré por su valor: 400 mil dólares”.

El conflicto se tornó aún más personal al involucrar a su hijo. “Luis, no metas a mi hijo. Me representó y eso se comprobó. Vos me colgaste ese cartel y es mentira”, cerró Alfano, indignada.

