Susana Giménez fue una de las figuras que dijo presente en la celebración de los 80 años de Clarín en el Teatro Colón y dejó en todos en shock con el tremendo grito que pegó cuando le preguntaron por Graciela Alfano.

Luego de la escandalosa pelea por un tapado de piel, Alfano habló de la trágica muerte del hermano de Susana, quien tuvo una enfermedad mental y se suicidó. Graciela acusó a Giménez de haberlo abandonado.

De salida del Colón, Susana no quiso hablar de su colega con la prensa y su negativa la subrayó con un contundente grito.

“¿Le vas a hacer juicio a Alfano por las barbaridades que dijo?”, le preguntó Santiago Riva Roy a la diva para el programa de Ángel de Brito.

Introduciéndose en su coche, Susana contestó: “Pero, ¡termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva”.

“¿Pero escuchaste lo que dijo?”, insistió el notero de LAM. Sacada, la conductora respondió con un alarido: “¡Nooooo!”.

LA GRAVE ACUSACIÓN DE GRACIELA ALFANO A SUSANA GIMÉNEZ

“El hermano de Susana Giménez vivió en el Hospital Borda. Se suicidó ahí es otro hecho”, disparó Alfano en nota con Carlos Monti.

Graciela fue más allá y cuestionó la supuesta actitud de la conductora con su hermano: “Y si vos me preguntás si Susana es una persona capaz de ser solidaria, y yo hago la comparación con una persona que no fue capaz de sacar a su hermano de ese lugar, teniendo tanto dinero”.

