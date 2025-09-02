Este lunes, el
Grupo Clarín organizó el festejo por los primeros 80 años de vida del diario, que fue fundado por Roberto Noble el 28 de agosto de 1945, en el Teatro Colón y allí concurrieron las celebridades invitadas.
En la gala participaron, entre otros,
Teté Coustarot, Gino Bogani, Arturo Puig y su nieto Nikolay, Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, Anamá Ferreira, Nicolás Wiñazki, Mario Markic, Luciana Geuna, Pablo Sirvén.
Por otro lado, también se acercaron al Teatro Colón
Mirtha Legrand, su hija Marcela Tinayre, Moria Casán, Susana Giménez, y se produjo el encuentro menos esperado: Mario Pergolini, que llegó con su coequiper de Otro Día Perdido Agustín “Rada” Aristarán, y Marcelo Tinelli, los clásicos rivales de la TV de antaño.
Video: Instagram @mercedesninci
Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)
Susana Giménez (Foto: Movilpress)
Moria Casán (Foto: Movilpress)
Graciela Borges (Foto: Movilpress)
Agustín “Rada” Aristarán (Foto: Movilpress)
Mario Pergolini (Foto: Movilpress)
Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress)
Cande Tinelli (Foto: Movilpress)
Guillermina Valdés (Foto: Movilpress)
Paula Bernini (Foto: Movilpress)
Eduardo Feinmann (Foto: Movilpress)
Sebastián "Pampito" Perelló (Foto: Movilpress)
Dr. Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini (Foto: Movilpress)
Arturo Puig y su nieto Nikolay (Foto: Movilpress)
Liliana Parodi (Foto: Movilpress)
Marcela Tinayre (Foto: Movilpress)
Nacho y Luis Otero, Nelson Castro y Dominique Metzger (Foto: Movilpress)
Zulemita Menem y Rodolfo D´Onofrio (Foto: Movilpress)
Martín Palermo y Jessica Geneux (Foto: Movilpress)
Claudia Fontán (Foto: Movilpress)
Martín Redrado (Foto: Movilpress)
María Belén Ludueña (Foto: Movilpress)
Gabriela Sobrado (Foto: Movilpress)
Thelma Fardín y Nicolás Riera (Foto: Movilpress)
Horacio Pagani y Cecilia Di Carlo (Foto: Movilpress)
Mike Amigorena (Foto: Movilpress)
Patricia Sosa y Oscar Mediavilla (Foto: Movilpress)
Juliana Awada (Foto: Movilpress)
Teté Coustarot y Gino Bogani (Foto: Movilpress)
Mario Baudry y Verónica Ojeda (Foto: Movilpress)
Anamá Ferreira (Foto: Movilpress)
Maru Botana (Foto: Movilpress)
