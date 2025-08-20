Este martes se llevó a cabo la Cena anual en apoyo a la Fundación Margarita Barrientos en unn conocido hotel de Puerto Madero y los famosos, encabezados por Mirtha Legrand, asidua colaboradora, se hicieron presentes.
De esta manera se pudo ver a figuras como Teté Coustarot, Pampita, Nequi Galotti, Anamá Ferreira, Facundo Arana y su esposa María Susini, Pampito, Pollo Álvarez, Barby Franco con su hija Sarah, Graciela Alfano, Marcelo Polino y Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich.
Además, la lente de Ciudad captó a Luciana Salazar, Fátima Florez, Estefi Berardi, Floppy Tesouro, Amalia Granata, Pachu Peña, Jimena Cyrulnik, Matilda Blanco, Lizy Tagliani, y Nancy Duré, entre muchos otros.
Leé más:
Guillermo Francella recibió a los famosos en el estreno de su nueva película: todas las fotos
LOS MEJOR Y PEOR VESTIDOS DE LA CENA ANUAL DE LA FUNDACIÓN MARGARITA BARRIENTOS
Leé más:
Los mejor y peor vestidos de la gala por los 100 años de Radio Mitre
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.