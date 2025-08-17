Este sábado por la noche, Radio Mitre celebró sus 100 años con un gran evento en el Teatro Coliseo, un escenario cargado de historia para la radiofonía argentina ya que en 1920, los “Locos de la azotea” realizaron la primera transmisión radial del país.

Los shows artísticos le dieron brillo a la noche: Roberto Moldavsky ofreció humor acompañado por Chelo Ka en la música, mientras que Marcelo Polino compartió escenario con Fátima Florez, quien desplegó sus imitaciones de Carmen Barbieri, Moria Casán, Susana Giménez y Mirtha Legrand. T

También hubo homenajes a grandes figuras: María Elena Walsh con la voz de Margarita Viqueira, y Carlos Gardel, interpretado por Oscar Lajad, el protagonista de Cuando Frank conoció a Carlitos. Abel Pintos cantó el Himno Nacional Argentino sobre el cierre.

El festejo reunió a figuras de la emisora como Marcelo Bonelli, Eduardo Feinmann, Jorge Fernández Díaz, Nora Perlé y Alfredo Leuco, Bárbara Lanata que homenajeó a su papá Jorge Lanata. También estuvieron los hijos de Magdalena Ruiz Guiñazú, junto a un emotivo repaso de quienes marcaron la historia como Jorge Guinzburg, Juan Carlos Mareco y Juan Carlos Mesa.

LOS MEJOR Y PEOR VESTIDOS DE LA GALA POR LOS 100 AÑOS DE RADIO MITRE

Sandra Borghi (Foto: Movilpress)

Marcelo González e hijo (Foto: Movilpress)

Eduardo Feinmann (Foto: Movilpress)

Gabriel Levinas (Foto: Movilpress)

Gerardo "Tato" Young (Foto: Movilpress)

Nico Singer (Foto: Movilpress)

Marcelo Bonelli y su esposa Susana Tabares (Foto: Movilpress)

Juan Etchegoyen (Foto: Movilpress)

Sandra Borghi y Gonzalo Aziz (Foto: Movilpress)

Roberto Moldavsky (Foto: Movilpress)

Pablo Novak con Marina Bazzani (Foto: Movilpress)

Mercedes Ninci (Foto: Movilpress)

Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

Bárbara Lanata (Foto: Movilpress)

Sara Stewart Brown, Barbara Lanata y Andrea Rodríguez (Foto: Movilpress)

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

El staff de Radio Mitre (Foto: Movilpress)

Susana Milano (Foto: Movilpress)

Dr. Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini (Foto: Movilpress)

