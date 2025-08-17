El actor Alberto Martín falleció este sábado 16 de agosto, a los 81 años, luego de haber estado varios días internado por una grave enfermedad que complicó de forma crítica su estado de salud. Este domingo, sus amigos y seres queridos los despidieron con mucho dolor.

Martín, con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, había sido operado en 2021 por un tumor en la base del ojo derecho. Con el paso del tiempo, su salud se fue deteriorando y a comienzos de este año decidió alejarse definitivamente de los medios para atravesar en silencio su enfermedad.

Su última aparición pública se dio en 2024, con participaciones diarias en Mañanísima (eltrece), donde sorprendía al público cocinando y mostrando su costado más familiar y cálido y su juego de seducción con Carmen Barbieri.

Leé más:

El dolor de Carmen Barbieri tras la muerte de Alberto Martín: “Te voy a extrañar mucho, siempre en mi corazón”

LA TRISTE DESPEDIDA DE ALBERTO MARTÍN, QUE FALLECIÓ A LOS 81 AÑOS

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial del Multiteatro. “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”, escribió el productor.

El último adiós tuvo lugar este domingo en el Cementerio Privado de Boulogne, en Buenos Aires. Allí, familiares, amigos y colegas se acercaron para despedirlo. Entre los presentes se encontraban reconocidos nombres del espectáculo como Adrián Suar, Marcelo De Bellis, Jorge “Carna” Crivelli, Sergio Gonal, Germán Krauss, Matías Santoianni y Sebastián Almada.

En el momento final, una bandera de Racing Club, el equipo de sus amores, fue colocada sobre el ataúd. El gesto conmovió a todos los presentes y selló el último adiós a una figura entrañable de la cultura popular argentina.

Un homenaje a Alberto Martín (Foto: Movilpress)

Marcelo De Bellis (Foto: Movilpress)

Matías Santoiani (Foto: Movilpress)

La familia de Alberto Martín lo despidió junto a compañeros de toda la vida (Foto: Movilpress)

La familia de Alberto Martín lo despidió junto a compañeros de toda la vida (Foto: Movilpress)

Sebastián Almada (Foto: Movilpress)

Sebastián Almada (Foto: Movilpress)

La familia de Alberto Martín lo despidió junto a compañeros de toda la vida (Foto: Movilpress)

Jorge "Carna" Crivelli (Foto: Movilpress)

Sergio Gonal (Foto: Movilpress)

La familia de Alberto Martín lo despidió junto a compañeros de toda la vida (Foto: Movilpress)

Matías Santoiani (Foto: Movilpress)

El coche fúnebre llegó con el ataúd de Alberto (Foto: Movilpress)

El coche fúnebre llegó con el ataúd al Cementerio de Boulogne (Foto: Movilpress)

La familia de Alberto Martín lo despidió junto a compañeros de toda la vida (Foto: Movilpress)

Jorge "Carna" Crivelli (Foto: Movilpress)

La familia de Alberto Martín lo despidió junto a compañeros de toda la vida (Foto: Movilpress)

Adrián Suar (Foto: Movilpress)

Adrián Suar (Foto: Movilpress)

La familia de Alberto Martín lo despidió junto a compañeros de toda la vida (Foto: Movilpress)

La familia de Alberto Martín lo despidió junto a compañeros de toda la vida (Foto: Movilpress)

La bandera de Racing presente en el último adiós a Alberto Martín (Foto: Movilpress)

Leé más:

El adiós de los famosos a Alberto Martín: los conmovedores mensajes tras su muerte

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.