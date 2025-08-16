El mundo del espectáculo aún no sale del impacto por la muerte de Alberto Martín, quien falleció a los 81 años luego de enfrentar una dura enfermedad. Colegas y amigos del actor expresaron su dolor en redes sociales con mensajes cargados de emoción.
Carmen Barbieri fue una de las primeras en dedicarle unas sentidas palabras a quien fuera su colega y amigo: “Ahora sí descansa en paz mi querido @albertomartin.ok. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi”, escribió junto a varias fotos juntos.
Por su parte, Amalia Granata compartió un afiche de la obra Mi querido Mr. New York, en la que compartió escenario con Martín en 2009: “La única vez que trabajé en teatro fue en el verano del 2009 junto a Alberto Martín, una gran persona, humilde, excelente profesional y muy buen compañero. QEPD”, posteó en Instagram.
Estefanía Berardi también despidió con cariño al actor, con quien trabajó en Mañanísima (eltrece) recordando el vínculo que habían construido en televisión: “La peleaste hasta el final. Voy a extrañar tus audios, tu aliento y tu alegría. Gracias por haberte cruzado en mi camino. Soy una bendecida de haber tenido un compañero como vos. Volá alto, maestro. Hasta la próxima”, expresó, a corazón abierto.
EL DOLOR DE CARMEN BARBIERI TRAS LA MUERTE DE ALBERTO MARTÍN: “TE VOY A EXTRAÑAR MUCHO, SIEMPRE EN MI CORAZÓN”
La noticia de la muerte de Alberto Martín a los 81 años, generó una profunda tristeza en el medio artístico. Y una de las primeras en expresarse fue Carmen Barbieri, quien utilizó sus redes sociales para despedir al actor con un sentido mensaje.
“Ahora sí descansa en paz mi querido @albertomartin.ok. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi corazón”, escribió la conductora en Instagram, acompañando sus palabras con varias fotos junto al artista, en una muestra de afecto hacia quien fue su colega y amigo.
El actor, que supo brillar en televisión, cine y teatro, había compartido su última aparición pública justamente en el programa de Carmen, cuando se lucía en Mañanísima, el ciclo que conducía poir eltrece, donde sorprendió mostrando sus habilidades culinarias.
La relación cercana entre ambos hizo que la conductora se mostrara visiblemente conmovida por la partida de Martín, a quien recordó con cariño y respeto.