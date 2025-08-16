El mundo del espectáculo aún no sale del impacto por la muerte de Alberto Martín, quien falleció a los 81 años luego de enfrentar una dura enfermedad. Colegas y amigos del actor expresaron su dolor en redes sociales con mensajes cargados de emoción.

Carmen Barbieri fue una de las primeras en dedicarle unas sentidas palabras a quien fuera su colega y amigo: “Ahora sí descansa en paz mi querido @albertomartin.ok. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi”, escribió junto a varias fotos juntos.

Por su parte, Amalia Granata compartió un afiche de la obra Mi querido Mr. New York, en la que compartió escenario con Martín en 2009: “La única vez que trabajé en teatro fue en el verano del 2009 junto a Alberto Martín, una gran persona, humilde, excelente profesional y muy buen compañero. QEPD”, posteó en Instagram.

Estefanía Berardi también despidió con cariño al actor, con quien trabajó en Mañanísima (eltrece) recordando el vínculo que habían construido en televisión: “La peleaste hasta el final. Voy a extrañar tus audios, tu aliento y tu alegría. Gracias por haberte cruzado en mi camino. Soy una bendecida de haber tenido un compañero como vos. Volá alto, maestro. Hasta la próxima”, expresó, a corazón abierto.

