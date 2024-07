Después de dos años trabajando juntos en Mañanísima, primero en Ciudad Magazine y después en eltrece, Alberto Martín se le declaró en vivo a Carmen Barbieri con anillo, flores y mariachis en el estudio.

Desde que llegó por primera vez como invitado del programa, Alberto ya se mostró muy cariñoso con Carmen y varias veces se dieron “picos” al aire para celebrar su vínculo histórico, que se mantuvo intacto pese al matrimonio de décadas de ella con Santiago Bal.

Sin embargo, el cocinero de Mañanísima organizó con ayuda de la producción una fiesta de compromiso con anillo, ramo de flores y mariachis que tocaron en vivo para que todos los integrantes del programa bailen al son de un bolero.

El actor le pidió la mano a la conductora. Captura de imagen del video subido por Mañanísima. Por: Captura de imagen del video subido por Mañanísima

Leé más:

Alberto Martín contó cuánto cobra de jubilación y sorprendió a Carmen Barbieri

CÓMO FUE EL PEDIDO DE CASAMIENTO DE ALBERTO MARTÍN A CARMEN BARBIERI EN VIVO

“Es un compromiso de los dos, de pensar en nosotros, no me hagas tirar a mí solo del carro”, le pidió Alberto a Carmen tras entregarle el anillo. “Es mi amigo desde hace tanto tiempo, te quiero tanto a vos y a tu familia. Tu hija me dice ‘mamá’. Somos familia”, explicó ella.

Carmen Barbieri en Mañanísima.

“¿De qué lado dormís vos?”, le preguntó Carmen para ponerle humor al momento, y Alberto le contestó como un verdadero caballero: “Del lado que quieras. No tengo ningún problema. Estoy para bancarme todo, a esta altura de nuestra vida y nuestra relación”.

Carmen le preguntó a Alberto si se podía quedar el anillo de una conocida marca de joyas mientras lo pensabe y de inmediato lanzó una consigna: “Que la gente mande mensajitos y diga lo qué opina. Que cuentan cómo tendría que seguir esta historia”, pidió al aire.

Leé más:

Carmen Barbieri se quebró en vivo y luego hizo una fuerte declaración de amor

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.