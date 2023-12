Carmen Barbieri se comunicó en Mañanísima con Mercedes Ninci para charlar sobre el impacto de las diez medidas económicas que anunció Luis Caputo en la sociedad. En este contexto, Alberto Martín se mostró indignado por la desprotección a los jubilados.

“No se pensó en los jubilados. De lo único que no se habló es de los jubilados. La jubilación mínima de diciembre, a cobrar en enero, va a ser de $105.000. Pero eso no es nada, es una miseria. El litro de leche está $560. En algunos supermercados aparecieron los productos pero sin precio. Hay que ir al lector de precio para saber cuánto sale. Los aumentos son tremendos, la carne ni hablar...″, se quejó el actor.

“Sí, yo cobro eso: 85 mil pesos. Más la pensión de Marta que, más o menos, es lo mismo... Con eso tendría que vivir”.

“Quiero saber cuál va a ser la posibilidad de un jubilado que cobra 85 mil pesos...”, se preguntó, acto seguido. “¿Vos cobrás eso?”, quiso saber Carmen. “Sí, yo cobro eso: 85 mil pesos. Más la pensión de Marta que, más o menos, es lo mismo... Con eso tendría que vivir”, respondió el actor. “Si no trabajaras en televisión, si no hicieras nada más, vivís con eso...”, cerró la conductora, sorprendida y visiblemente preocupada.

LA JUGADA DECLARACIÓN DE AMOR DE CARMEN BARBIERI A ALBERTO MARTÍN

Conmovida, Carmen Barbieri halagó a sus compañeros de Mañanísima: “Les agradezco a ustedes que estén en este programa. Que no es mi programa, es el de ustedes. Todos somos protagonistas”.

Y más allá del elogio para Lucas Bertero, Estefanía Berardi, Diego Ramos, Majo Martino y Ricardo Canaletti, hizo una jugadísima declaración de amor ¿platónico? para Alberto Martín en vivo.

“A vos, Alberto, te amo. Sabés que te amo con toda el alma”, enfatizó Carmen.