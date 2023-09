Meses atrás, Alberto Martín reveló que vivió un affaire con Carmen Barbieri en Mar del Plata cuando ambos compartieron la comedia 20 millones. En ese entonces, contó que a partir del primer beso que le dio, comenzaron a pasar “un montón de cosas”, aunque nunca llegaron a consolidar la relación.

“A partir de ahí el beso se lo di todas las noches y me empezaron a pasar un montón de cosas. Y con eso no supe bien qué hacer. Lo primero que pensé fue: ‘Carmen no es una mujer para un touch and go, no se merecería algo así’. Yo fui demasiado prudente o cuidadoso o miedoso”, contó sobre el affaire que vivieron en 2020, haciendo hincapié en que por ser “demasiado respetuoso” se perdió de vivir con ella una historia de amor.

“Tengo mucho que agradecerle a la comunidad gay, mucho. En mis comienzos tuvieron mucho que ver con mi carrera. He tenido amigos y amores”.

Este año, Alberto fue noticia por contar en el programa de Carmen, Mañanísima (Ciudad Magazine), que en el pasado salió tanto con hombres como con mujeres. “Tengo mucho que agradecerle a la comunidad gay, mucho. En mis comienzos tuvieron mucho que ver con mi carrera. He tenido amigos y amores”, expresó, a corazón abierto.

ALBERTO MARTÍN REIVINDICÓ SU MANERA DE VIVIR EN LIBERTAD

También en diálogo con Carmen, el actor remarcó la importancia de vivenciar el deseo lejos del prejuicio ajeno.

“La juventud está en otra cosa, hoy no es tan importante ni ser varón ni ser mujer. Hoy es importante expresar lo que sentís. El problema es del otro, no es tuyo”, sentenció el artista, que en mayo cumplirá 80 años.