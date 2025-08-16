La noticia de la muerte de Alberto Martín a los 81 años, generó una profunda tristeza en el medio artístico. Y una de las primeras en expresarse fue Carmen Barbieri, quien utilizó sus redes sociales para despedir al actor con un sentido mensaje.

“Ahora sí descansa en paz mi querido @albertomartin.ok. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi corazón”, escribió la conductora en Instagram, acompañando sus palabras con varias fotos junto al artista, en una muestra de afecto hacia quien fue su colega y amigo.

El actor, que supo brillar en televisión, cine y teatro, había compartido su última aparición pública justamente en el programa de Carmen, cuando se lucía en Mañanísima, el ciclo que conducía poir eltrece, donde sorprendió mostrando sus habilidades culinarias.

La relación cercana entre ambos hizo que la conductora se mostrara visiblemente conmovida por la partida de Martín, a quien recordó con cariño y respeto.

Este sábado por la tarde, el mundo del espectáculo quedó de luto con la noticia de la muerte de Alberto Martín, a los 81 años. El reconocido actor, que llevaba varios días internado, falleció tras una dura pelea contra una enfermedad terminal que lo había llevado a una situación crítica.

Con una trayectoria que atravesó el cine, el teatro y la televisión, Martín supo ser un galán indiscutido en los años ’70, cuando reventaba boleterías y despertaba pasiones que se reflejaban en cartas y misivas enviadas a los canales de televisión.

Su última aparición pública fue en 2024, en Mañanísima, el programa que conducía Carmen Barbieri por eltrece, donde sorprendió mostrando sus dotes culinarios. Sin embargo, en el último año se había mantenido alejado de los medios.