Luego de haberse mostrado muy cómplice en varios momentos que se vieron en vivo en Mañanísima, Carmen Barbieri tuvo su primera cita con Alberto Martín y dio detalles de cómo se sintió con su compañero.

“Hicimos muchas cosas, pero él no quiere que cuente lo que pasó”, comenzó diciendo la conductora del programa de eltrece, mientras el actor le hacía señas de que mantuviera el silencio y no ahondara en detalles sobre la velada que pasaron horas atrás.

“No pasó nada raro, todo fue bueno”, agregó Carmen, quien además, reveló que hubo una cena entre ellos después de haber ido a ver Felicidades, la obra que protagonizan Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, junto a un gran elenco.

Foto: Captura (eltrece)

“Fue una noche inolvidable”, resumió Barbieri, con una gran sonrisa plasmada en el rostro. Y Alberto se mostró muy a gusto con la presentadora: “Hermosamente inolvidable”, cerró, divertido.

Foto: Captura (eltrece)

EL MOMENTO AMOROSO CARMEN BARBIERI Y ALBERTO MARTÍN EN MAÑANÍSIMA

Carmen Barbieri y Alberto Martín protagonizaron un momento picante en Mañanísima luego de que la conductora le hiciera preguntas al actor y cocinero del programa sobre los rumores de romance.

“La gente cree que nosotros estamos juntos, contale a la gente que nosotros nunca tuvimos nada porque ya me está molestando...”, comenzó diciendo ella y él le contestó: “La gente sabe todo”.

“Él se tomó el tiempo, se le muere la mujer, después fallece Santiago, y nosotros nos quedamos solos. ¿Alguna vez me tocaste el cuerpo?”, lanzó sin filtros y Alberto le respondió: “Siempre”.

Alberto Martin y Carmen Barbieri en Mañanísima.

Tras ver que su compañero y amigo no desmentía el romance entre ellos, Carmen Barbieri lanzó la pregunta directa: “Digo, ¿me tocaste desnuda y esas cosas...?”.

“No desnudos no, pero en calzoncillos sí en los camarines”, le contestó Alberto y ella insistió: “Pero a mí no me tocaste el cuerpo. ¿Hicimos el amor? ¿Tuvimos sexo?”. “No”, respondió finalmente el actor.