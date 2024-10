Carmen Barbieri y Alberto Martín protagonizaron un momento intenso en Mañanísima al comer fondue de chocolate y una vez más dieron que hablar por sus comentarios picantes al aire.

“¿Con qué querés empezar?”, le preguntó el actor a la conductora al mostrarle distintos tipos de pinchos con frutas, y ella le contestó sin filtros: “¡Ay, con la banana, amo la banana con chocolate!”.

Carmen Barbieri y Alberto Martín en Mañanísima.

“Te gusta mucho, ¿la querés mojar? Mojala un poquito...”, retrucó el cocinero y la actriz procedió a untar la fruta, mientras Alberto le comentaba: “Mirá cómo te la doy vuelta”. “¡Apa!... qué puerquita”, opinó el panel.

EL MOMENTO AMOROSO CARMEN BARBIERI Y ALBERTO MARTÍN EN MAÑANÍSIMA

Tras ver que su compañero y amigo no desmentía el romance entre ellos, Carmen Barbari lanzó la pregunta directa: “Digo, ¿me tocaste desnuda y esas cosas...?”.

“No desnudos no, pero en calzoncillos sí en los camarines”, le contestó Alberto y ella insistió: “Pero a mí no me tocaste el cuerpo. ¿Hicimos el amor? ¿Tuvimos sexo?”. “No”, respondió finalmente el actor.

