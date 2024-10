Mañanísima cumplió un año al aire de eltrece, Carmen Barbieri junto a su panel lo celebraron este jueves con una impactante entrada al programa y cada uno de ellos se emocionó al decir unas palabras.

“Muchas gracias, hoy cumplimos un año, que lindo equipo formamos, como los quiero a todos de verdad, estoy emocionada. Es Halloween y estoy maquillada al tono”, dijo la conductora.

Carmen Barbieri festejó un año de Mañanísima.

Entonces, la mamá de Fede Bal agradeció: “Gracias a toda la gente, a Coco Fernández, a Pablo Codevila, a Adrián Suar, a nuestros productores, a Farnán, a Eugenia Clemente, siempre cuidándonos”.

LAS PALABRAS DEL PANEL DE MAÑANÍSIMA A UN AÑO DEL PROGRAMA AL AIRE

Alberto Martín, Guillermo Capuya, Lucas Bertero, Estefi Berardi, Majo Martino, Federico Seeber, Ignacio González Prieto, Santiago del Azar y Mercedes Ninci se emocionaron con Carmen Barbieri y dijeron unas palabras por cumplir el año de Mañanísima al aire de eltrece.

“Es lindo trabajar acá y más cuando es con gente que uno empieza a querer”, dijo Alberto y el doctor Capuya expresó por su parte: “Me siento muy feliz, los afectos, el buen clima de trabajo y los proyectos te genera mejor calidad de vida y te hace vivir más años”.

Mañanísima celebra un año al aire de eltrece.

“Eltrece es mi casa, estoy agradecido, yo empecé acá con Marley y no me quiero ir nunca más. Gracias a todos”, expresó Lucas y Berardi dijo: “Hace como cuatro años que trabajamos juntas, me cambiaste la vida, trabajar acá es tan lindo, ojalá este acá muchos años más y con vos Carmen”.

“Estoy agradecidísima, arranqué en este programa después de un parate por mi salud y quería entrar a un lugar donde me sienta contenida, y no me equivoqué Carmen”, agradeció Majo y Fede agregó: “Trabajar con una sonrisa y pasarla bien, en este grupo hay una magia especial, es un placer”.

Mañanísima celebra un año al aire de eltrece.

“Me siento muy bien, vengo de un ambito más duro y cuando me permitieron incorporarme al espectáculo me encontré con una familia”, comentó Ignacio y el chef del equipo confesó: “Amo estar con ustedes, uno de mis sueños era cocinar en televisión y acá lo cumplí, somos una gran familia”.

“Felicitaciones por este año de éxito, me encanta, me re divierto, pensar que nos hicimos amigas cuando te perseguía en Comodoro Py, te admiro Carmen”, dijo Mercedes desde el movil en vivo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.